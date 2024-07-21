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Alımlar nakde döndü! İpotekli konut satışları çakıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Alımlar nakde döndü! İpotekli konut satışları çakıldı
Türkiye İstatistik Kurumu, Konut Satışları, İpotekli Konut Satışları, Haber

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de konut fiyatları eski artış hızını kaybederken, kredili konut satışları da 2024’ün ilk 6 ayında resmen çakıldı.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ -  Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı verilere göre ocak-haziran dönemindeki ipotekli konut satışları, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 57,7 azaldı ve 51 bin 415 adette kaldı. İpotekli konut satışları haziran ayında 2023 yılının aynı ayına göre yüzde 49,4 azaldı ve 6 bin 813 adet şeklinde oldu.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 8,6 şeklinde gerçekleşti. Sektör temsilcileri konut sektöründeki satışların ağırlıklı olarak nakit ile döndüğünü ifade ederek “Bu dönemde kredi ile konut alımı oldukça azaldı. Bankalar kredi verirken kılı kırk yarıyor, ayrıca faizler de yüksek. Bu nedenle birikimi olan ya da mevcut evini satan, yen ev alırken nakit kullanıyor” dedi.

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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