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Haberler > Emlak > İkinci el arsa pazarına yeni soluk geldi

İkinci el arsa pazarına yeni soluk geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İkinci el arsa pazarına yeni soluk geldi
Gayrimenkul Yatırımı, Haber

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İkinci el arsa pazarına yeni soluk geldi... Altın Emlak Global, arsa yatırımcılarına hizmet edecek yeni markası Altın Arsa’yı duyurdu.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Altın Emlak Global, arsa almak isteyen yatırımcılara hizmet edecek yeni markası Altın Arsa’yı duyurdu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Pandemi sonrasında özellikle depremin de tüketici tarafındaki algısı nedeniyle arsa ve arazi yatırımlarına ilgili gün geçtikçe artıyor. Yeni ev alamayan vatandaş en azından bir arsa alıp, ileride üzerine müstakil bir ev yapmayı değerlendiriyor. Ya da yolu olan bir arazi alarak taşınabilir ev koymayı düşünüyor. Yeni markamız Altın Arsa ile özellikle bu dönemde konut alamasa da, arsa alarak alternatif bir yaşam alanı arayışında olan müşterilerimize hizmet sunacağız. Altın Arsa özellikle 2. el arsa pazarında farklı ve yenilikçi bir model ile hizmet verecek” dedi.

Altın Emlak Global Genel Müdür Yardımcısı Olcay Selvi de yaptığı açıklamada “Konuta erişim özellikle yeni yapılarda yüksek seviyelere çıktı. Vatandaşlarımızın mevcut bütçeleri ile arsa ve arazi türündeki gayrimenkul türlerine yatırım yapabilmelerini sağlayacağız. Modelimiz sadece bazı bölgelerde gayrimenkul geliştirerek değil, 2. elde alternatif bölgeleri müşterilere sunarak geniş bir ürün yelpazesi ile hareket etmek” dedi. 

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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