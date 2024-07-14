Markalı konutlar daima güven veriyor

İster yatırım ister oturum için olsun, bugün en doğru yatırım aracı markalı konut. Sektör oyuncuları “Bir tapum olsun’ mantığıyla ucuz, eski ve dayanıksız evleri almak büyük risk. Markalı konutlar ise güvenli altyapısı, sosyal donatısı, yüksek prim ve kira getirisi ile fırsat sunuyor” dedi.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Bilindiği üzere konut sektöründe hem arz hem de talep tarafında ciddi bir güç kaybı yaşanıyor. Geçen sene, son 10 yılın en zayıf satış grafiği ile karşı karşıya kalan sektörde, toplam 1 milyon 225 bin konut satıldı.

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Sektörün bu duruma gelmesinde; yaşanan ekonomik dalgalanma, girdi maliyetlerindeki yükseliş ve fırsatçılık, enflasyonist ortam, finansmana erişimde yaşanan problemler ve yabancıya satışa yönelik karalama kampanyası etkili oldu. Faizlerdeki yükseliş yatırımcıları banka mevduatlarına yönlendirdi. Konut alımı ve yatırımı gözden düştü. Ancak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde gayrimenkul piyasası her zaman güvenli liman olmuştur. Sektörün yaşadığı bu buhran atlatıldıktan sonra yatırımların hızla konuta kayacağı bir gerçek…

GELECEĞE YATIRIM YAPIN

Tam da bu noktada dikkat edilmesi gereken bazı nüanslar bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankasının faiz politikasında gevşemeye gitmesi ile mevduat tarafında kaçışları göreceğimiz malum. Bu kaynağın konut sektörüne yönleneceği tahmin ediliyor. Ancak alınacak olan konutların niteliği büyük önem arz ediyor. “Bir tapum olsun mantığıyla” belli bir yaşa gelmiş, gelecek vadetmeyen ve deprem riski bulunan konutlara yatırım yapmak yerine; markalı, sosyal donatısı olan, güvenli ve geleceğe dönük prim yapma potansiyeli bulunan projeler yönelmek doğru seçenek olacaktır.

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SATIŞ VE KİRADA AVANTAJ SAĞLIYOR

Markalı konutlar ise önemli ölçüde yatırım fırsatı veriyor. İçinden bulunduğumuz süreçte birçok projede uygun fiyatlar görmemiz mümkün. Ayrıca şirketler bu alım fırsatlarını kampanyalarla da destekliyor. Markalı projeden alınan bir konut, her yıl üstüne kâr koyarak büyüyor. Ayrıca bu tür konut projeleri, sosyal donatıları, otoparkları, yaşam alanları, kurumsal yapıları ve güvenli oluşu ile de ön plana çıkıyor. Üstelik satmak veya kiraya vermek istediğinizde de hızlıca alıcı bulabiliyorsunuz. Çoğu markalı konut teslim tarihi konusunda da hassas davranıyor. Marka imajı ve müşteri memnuniyeti açısından, tapunuz söz verilen günde teslim ediliyor.

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YATIRIM YAPARKEN BUNLARI İYİ DÜŞÜNÜN

Konut fiyatlarındaki yükselişler sebebiyle bazı alıcı veya yatırımcıların eski ve uygun fiyatlı konutlara rotayı çevirdiğini görüyoruz. Kentsel dönüşüme girme potansiyeli olduğu düşünülen 30 yılı aşkın binalarda ilgi artıyor. İşte bu bir yatırımcı veya oturumcu açısından en büyük risk. Birincisi Türkiye bir deprem ülkesi. Her an büyük bir felaketle karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Bu sebeple eski binalara yapılan yatırımlar büyük risk teşkil ediyor. İkinci konu ise kentsel dönüşüm… Bugün müteahhitler haklı olarak girdi maliyetlerinden şikâyet ediyor. 3-4 milyon liraya alınan bir evin dönüşümünde size yeni sıfır bir daire verileceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ayrıca eski yapıların yıllar geçtikçe değer kaybettiği de bir gerçek.

MARKALI KONUT HER DÖNEM AVANTAJ KAZANDIRIYOR

Sektör oyuncuları konuyla ilgili şu açıklamaları yapıyor: Doğru zamanda, doğru lokasyonda ve doğru markadan projeye girmek son derece mantıklı ve verilebilecek en doğru karardır. Fiyatların oldukça yüksek olduğu günümüzde özellikle topraktan konut projeleri ve konut proje lansmanları fiyat açısından çok daha büyük avantaj sağlıyor. Bu noktada köklü gayrimenkul şirketlerinden alım yapmak en önemli karar oluyor. Kira getirilerinin fazla olduğu markalı konutlar, ikinci el satışlarda da değer kaybetmiyor. Önümüzdeki dönemlerde markalı konuta olan talepte daha fazla artış yaşanacağını ve markalı konutların büyükşehirlerden küçük şehirlere doğru yayılma trendini göstereceğini öngörüyoruz.

DEPREM RİSKİNİ EN AZA İNDİRİYOR

İster yatırım ister oturum için alın, bugün bir daire sahibi olurken bakılacak en önemli kriter, depreme ne kadar dayanıklı olduğu… Markalı konutların en önemli farkı, eski yapılara göre çok daha güvenli inşa edilmiş olmaları. Özellikle İstanbul gibi riskli büyükşehirlerde konut alımı yapacak olanlar, kötü ve acı tecrübeler yaşamamak adına, deprem konusuna ivedilikle dikkat etmeli. Bu sebeple markalı konut projeleri her bakımdan güven veriyor. Öncelikle bu projelerin deprem yönetmeliğine uygun yapılıyor. Yapı denetimleri ve zemin etütleri en ince ayrıntısına kadar incelenip projelendiriliyor.