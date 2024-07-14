Konut sektöründe alım fırsatı

Konut üretimindeki girdi maliyetleri son iki yılda yüzde 200’ün üzerinde zam gördü. Ancak konut fiyatlarında bu denli bir yükseliş yaşanmadı. Sektör oyuncuları, konut fiyatlarının piyasa ortalamasına göre düşük kaldığını belirterek “Bir süre sonra bu fiyatları bulmak kolay olmayacak. Konut alım fırsatı veriyor” diyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Konut sektöründeki girdi maliyetleri her geçen ay yükseliyor. Yapılan araştırmalara göre; İnşaat maliyet endeksi, 2024 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,78 yükseldi.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,25, işçilik endeksi yüzde 0,84 artış gösterdi. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 58,75, işçilik endeksi de yüzde 108,93 oranında yukarı yönlü revize oldu. Maliyetlerin bu kadar artmasına rağmen, satış fiyatlarının düşük kalması, yatırımcılar için fırsat ortamı oluşturuyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan sektör temsilcileri “Enflasyonist ortam ve döviz kurundaki yükseliş, üreticinin girdi maliyetlerini artırdı. Demir, çimento, işçilik ve arsa fiyatları geçen yılda yıla katlayarak artıyor. Buna rağmen son altı aydır sıfır satılık konut fiyatlarında ciddi bir artış yok. Piyasa öyle bir duruma geldi ki, üretim maliyetine göre çok daha uygun fiyata ev bulmak mümkün. Şu an alım için en uygun dönem” diyor.

DEV ŞİRKETLER ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU

Finansmana ulaşmanın güç olduğu bu dönemde, ipotekli konut satışları dibe vurdu. TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ocak-mayıs bir önceki yıla göre yüzde 58,7 düşüşle 44 bin 602 oldu. Bankalar kredi musluklarını kısarken, alınacak olan bir kredinin geri ödemesi de, yüksek faizler sebebiyle âdeta uçtu. Müteahhitler bu noktada kendi bünyelerinde başlattıkları kampanyalar ise sektöre can suyu oldu. Elini taşın altına koyan dev şirketler; vade farksız ödeme seçenekleri, ara ödemeli fırsatları ve peşin ödeme indirimleri ile alım talebine cevap vermeye çalışıyor.