Konut alıcısına cazip kampanya

‘Ulaşılabilir lüks’ stratejisiyle İstanbul’un en özel lokasyonlarında projeler üreten Luxera, yüzde 30’dan başlayan peşinat oranları ve vade farksız ödeme seçenekleriyle konut sahibi olmak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - “Tam Zamanı” mottosuyla hazırlanan kampanya Luxera Towers, Luxera Bahçeport, Luxera Nevbahar ve yapımına yeni başlanan Luxera Nevbahar Life projelerinde geçerli olacak. Arnavutköy’de İstanbul Havalimanı’na çok yakın bir konumda, millet bahçesinin kalbinde yükselen Luxera Bahçeport projesinde, Güneşli’de Basın Ekspres ve TEM Otoyolu’nun yanı başındaki Luxera Towers’ta ve Başakşehir’de Kuzey Marmara Otoyolu’nun yanı başındaki Luxera Nevbahar projelerinde yüzde 35 peşinat kalanı 24 ay vade farksız ödeme seçenekleri sunuluyor. Yine Başakşehir bölgesinde Luxera Nevbahar’ın devamı niteliğindeki Luxera Nevbahar Life projesinde ise yüzde 30 peşinat, 48 ay vade farksız ödeme alternatifi yer alıyor.

KONUT HEP KAZANDIRDI

Luxera olarak imza attıkları projelerin tamamında üstün kalite anlayışıyla hareket ettiklerini ve bugüne kadar yatırımcılarına her zaman kazandırdıklarını ifade eden Luxera Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş “Kurulduğumuz ilk günden itibaren “Ulaşılabilir Lüks” anlayışımızla müşterilerimize önemli fırsatlar sunduk. Konut kredilerinin yüksek maliyetli olduğu bu dönemde ise şirket olarak ev almak isteyenlere “Tam Zamanı” dediğimiz bir kampanya hazırladık. Bu kapsamda Luxera Nevbahar, Luxera Towers, Luxera Bahçeport ve yeni projemiz Luxera Nevbahar Life projelerimizde vade farksız ödeme seçenekleri sunuyoruz. Bugüne kadar çok sayıda projeyi tamamlayıp sahiplerine teslim etmiş bir şirket olarak elimizi taşın altına koyuyoruz ve hazırladığımız kampanyayla ev sahibi olmak isteyenlere eşsiz bir fırsat sunuyoruz” dedi.