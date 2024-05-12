Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Emlak > Konut alıcısına cazip kampanya

Konut alıcısına cazip kampanya

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Konut alıcısına cazip kampanya

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Ulaşılabilir lüks’ stratejisiyle İstanbul’un en özel lokasyonlarında projeler üreten Luxera, yüzde 30’dan başlayan peşinat oranları ve vade farksız ödeme seçenekleriyle konut sahibi olmak isteyenlere yeni fırsatlar sunuyor.

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ -  “Tam Zamanı” mottosuyla hazırlanan kampanya Luxera Towers, Luxera Bahçeport, Luxera Nevbahar ve yapımına yeni başlanan Luxera Nevbahar Life projelerinde geçerli olacak. Arnavutköy’de İstanbul Havalimanı’na çok yakın bir konumda, millet bahçesinin kalbinde yükselen Luxera Bahçeport projesinde, Güneşli’de Basın Ekspres ve TEM Otoyolu’nun yanı başındaki Luxera Towers’ta ve Başakşehir’de Kuzey Marmara Otoyolu’nun yanı başındaki  Luxera Nevbahar projelerinde yüzde 35 peşinat kalanı 24 ay vade farksız ödeme seçenekleri sunuluyor. Yine Başakşehir bölgesinde Luxera Nevbahar’ın devamı niteliğindeki Luxera Nevbahar Life projesinde ise yüzde 30 peşinat, 48 ay vade farksız ödeme alternatifi yer alıyor.

Konut alıcısına cazip kampanya - 1. Resim

KONUT HEP KAZANDIRDI

Luxera olarak imza attıkları projelerin tamamında üstün kalite anlayışıyla hareket ettiklerini ve bugüne kadar yatırımcılarına her zaman kazandırdıklarını ifade eden Luxera Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Taş “Kurulduğumuz ilk günden itibaren “Ulaşılabilir Lüks” anlayışımızla müşterilerimize önemli fırsatlar sunduk. Konut kredilerinin yüksek maliyetli olduğu bu dönemde ise şirket olarak ev almak isteyenlere “Tam Zamanı” dediğimiz bir kampanya hazırladık. Bu kapsamda Luxera Nevbahar, Luxera Towers, Luxera Bahçeport ve yeni projemiz Luxera Nevbahar Life projelerimizde vade farksız ödeme seçenekleri sunuyoruz. Bugüne kadar çok sayıda projeyi tamamlayıp sahiplerine teslim etmiş bir şirket olarak elimizi taşın altına koyuyoruz ve hazırladığımız kampanyayla ev sahibi olmak isteyenlere eşsiz bir fırsat sunuyoruz” dedi.

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Malatya'da feci kaza! Trenin altında kalan Tofaş sürücüsü hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ustanın maaşı mühendisi geçti! Sektörde nitelikli eleman açığı var - EmlakUstanın maaşı mühendisi geçtiMillet bahçeleri vatandaşa nefes oluyor! Yaz için hazırlıklar tamamlandı - EmlakMillet bahçelerinde yaz için hazırlıklar tamamlandıUygun fiyatlı daireler iyi getiri sağlıyor! KKTC yatırımda fırsat sunuyor - EmlakKKTC yatırımda fırsat sunuyor!İsra Holding’in V Yeşilada Göl Projesi hızla yükseliyor! Deprem izolatörüyle projeler daha güçlü - Emlakİsra Holding’in V Yeşilada Göl Projesi hızla yükseliyor! Deprem izolatörüyle projeler daha güçlüSitelerde elektrikli araç şarj istasyonu nasıl kurulur? - EmlakSitelerde elektrikli araç şarj istasyonu nasıl kurulur?İlk arsam projesinde teslimatlar başladı - Emlakİlk arsam projesinde teslimatlar başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...