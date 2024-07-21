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Haberler > Emlak > Konutta yüksek artışlar hız kesti

Konutta yüksek artışlar hız kesti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Konutta yüksek artışlar hız kesti
İstanbul, Ankara, Muğla, Haber

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul’da konut satışı yüzde 11 düşüş gösterdi..

Yapılan araştırmalara göre; İstanbul’da konut satış fiyatlarında ilk 6 ayda artış yüzde 11 olurken, enflasyondan arındırılmış fiyatlar yüzde 11 düşüş gösterdi.

Yıllık bazda fiyatlar yüzde 43 artarken, enflasyona göre yüzde 17 düştü. İstanbul’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 40 bin 329 lira, ortalama konut fiyatı ise 4,6 milyon lira seviyesinde gözlemlendi. Ankara’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 21 bin 736 lira, ortalama konut fiyatı ise 2,8 milyon lira olurken, İzmir’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 34 bin 564 lira, ortalama konut fiyatı ise 4,4 milyon lira oldu.

Türkiye geneli konut piyasasında en yüksek satış fiyatlarında Muğla öne çıktı. Turizm merkezlerinden Muğla’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 60 bin 804 lira/metrekare iken ortalama konut satış fiyatı 7,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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