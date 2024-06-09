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Sektörden "imar" vaatli tarla satışına uyarı: Zarar verir

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sektörden &quot;imar&quot; vaatli tarla satışına uyarı: Zarar verir

Emlak Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yatırım için arsa almak isteyenlere sektör temsilcilerinden uyarı geldi. İmarlı arsa fiyatlarının artmasıyla yatırımcıların tarım arazilerine yönelmesi üretime zarar veriyor. Sektör temsilcileri, "imar" vaadiyle yapılan satışlara karşı uyarıyor

NECMİ ÇİÇEKÇİ'NİN HABERİ - Son yıllarda konuta ulaşamayan yatırımcı arsaya yöneldi. Ancak imarlı arsa fiyatları da artınca tarım arazilerine rağbet oluştu.

Özellikle büyükşehirlere yakın bölgelerdeki tarım arazileri, geleceğe yatırım mantığıyla alınıp kenara atılıyor. Bu arazilerde herhangi bir tarım faaliyeti yapılmadığı gibi, “ilerde imar gelir” hayali kuruluyor. Son iki senede tarım arazisi satışları yüzde 250 oranında artı. Bu arazileri alanlar çiftçiler değil yatırımcılar... Ancak burada bir problem var.

Türkiye tarım sektöründe üretime ihtiyaç duyan bir ülke. Geleceğe dönük tarım arazilerinin çoğu atıl durumda bekliyor. Bu da üretim olmadığından tarıma zarar veriyor.

Sektör temsilcileri “Emlakçılar sizi kandırabilir. ‘Tarım arazisi alın, imar gelecek’ diye size satış yapabilir. Tarım arazisi alırken iyi düşünülmeli. Bugünden yarına değil, 10 yıllık bir yatırım planlayın. Ayrıca alınan arazilerin çoğu boş bekletiliyor. Ülkemizde tarım yapacak arazi sayısı azalıyor. Bu sebeple önemi artıyor. Bu arazileri alıp ‘imar gelecek’ ümidiyle atıl durumda bırakmak ülke ekonomisine zarar veriyor” diyor.

Düzenleyen:  - Emlak
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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