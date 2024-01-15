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    Prenses Mary’nin sıra dışı yükselişi, kulübeden kraliçeliğe…

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Prenses Mary’nin büyük ninesi, İskoç kıyısındaki bir balıkçı barınağında yaşayan dul bir yoksuldu...

    - Prenses Mary’nin sıra dışı yükselişi, kulübeden kraliçeliğe…

    Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, 52 yıllık hükümdarlığının ardından tahtı 55 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Frederik’e devretti. 

    - Prenses Mary’nin sıra dışı yükselişi, kulübeden kraliçeliğe…

    Bununla, gelini Prenses Mary de kraliçe oldu.

    - Prenses Mary’nin sıra dışı yükselişi, kulübeden kraliçeliğe…

    Dünden itibaren eski Mary Donaldson’ın (51) yeni evi, başkent Kopenhag’da ihtişamıyla nefesleri kesen Amalienborg Sarayı oldu. 

    - Prenses Mary’nin sıra dışı yükselişi, kulübeden kraliçeliğe…

    Kraliçe Mary’nin hayatı, Galler Prensesi Kate Middleton’a benzetiliyor. 

    - Prenses Mary’nin sıra dışı yükselişi, kulübeden kraliçeliğe…

    Son derece fakir bir aileden gelen Kraliçe Mary’nin büyük ninesi, 40 yaşında dul kalan ve İskoçya’nın doğu kıyısında eski bir balıkçı kulübesinde kıt kanaat geçinen Marion Horne’du. Onun çocukları da hep fakir bir hayat sürdü. 

    - Prenses Mary’nin sıra dışı yükselişi, kulübeden kraliçeliğe…

    Middleton’un ataları da İngiltere’nin kuzeydoğusunda kömür madenciliğinde sömürülen bir alt sınıfın parçası olarak gösteriliyor.

    - Prenses Mary’nin sıra dışı yükselişi, kulübeden kraliçeliğe…

    Kraliçe Mary’nin babası John da Oxford, Montreal ve Houston gibi üniversitelerde profesördü. 

    - Prenses Mary’nin sıra dışı yükselişi, kulübeden kraliçeliğe…

    John Donaldson, 2004 yılında kızının Veliaht Prens Frederick ile evlenmesiyle kendisine sosyal yükselişi simgeleyen bir arma verildiğinde nihayet aile soyağacından yoksul etiketi silindi.

    - Prenses Mary’nin sıra dışı yükselişi, kulübeden kraliçeliğe…
    - Prenses Mary’nin sıra dışı yükselişi, kulübeden kraliçeliğe…
    Haberler > Fotogaleri > Dünya > Prenses Mary’nin sıra dışı yükselişi, kulübeden kraliçeliğe…
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    Prenses Mary’nin sıra dışı yükselişi, kulübeden kraliçeliğe… - DünyaPrenses Mary’nin sıra dışı yükselişi, kulübeden kraliçeliğe…Bu şartları sağlayanlar erken emekli olabilecek - EkonomiBu şartları sağlayanlar erken emekli olabilecekDev yapı marketinin istifası istendi! - EkonomiDev yapı marketinin istifası istendi!Markalar düğmeye bastı, 2024 kampanyalarla geldi! Sıfır otomobillerde fiyat ne kadar? İşte model model liste - TeknolojiMarkalar düğmeye bastı, 2024 kampanyalarla geldi! Sıfır otomobillerde fiyat ne kadar? İşte model model listeBeyaz örtü yurdu sardı, tatil haberleri peş peşe geldi! - TürkiyeBeyaz örtü yurdu sardı, tatil haberleri peş peşe geldi!Kuyumcular 'riskli' buldu, altında tarihi karar için sinyal verdi! - EkonomiKuyumcular 'riskli' buldu, altında tarihi karar için sinyal verdi!KKTC'de asgari ücret belli oldu - EkonomiKKTC'de asgari ücret belli olduEmekli promosyonları asgari ücreti geçti - EkonomiEmekli promosyonları asgari ücreti geçtiTürkiye kahramanlarını uğurladı... Şehitlerimiz için son görev - GündemTürkiye kahramanlarını uğurladı... Şehitlerimiz için son görevİzmir'in bu ilçesinde oturanlar dikkat! - Türkiyeİzmir'in bu ilçesinde oturanlar dikkat!Tarım Kredi'de hafta sonu fırsatı! - TürkiyeTarım Kredi'de hafta sonu fırsatı!SSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam geliyor! İ - EkonomiSSK ve Bağ-Kur emeklisine ek zam geliyor! İAsgari ücrete ek zam geliyor - EkonomiAsgari ücrete ek zam geliyorBelhanda'nın yeni takımı belli oldu! - SporBelhanda'nın yeni takımı belli oldu!Emeklinin ek zammında iki, en düşük emekli aylığında üç formül! - EkonomiEmeklinin ek zammında iki, en düşük emekli aylığında üç formül!