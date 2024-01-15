Prenses Mary’nin sıra dışı yükselişi, kulübeden kraliçeliğe…
Prenses Mary’nin büyük ninesi, İskoç kıyısındaki bir balıkçı barınağında yaşayan dul bir yoksuldu...
Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, 52 yıllık hükümdarlığının ardından tahtı 55 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Frederik’e devretti.
Bununla, gelini Prenses Mary de kraliçe oldu.
Dünden itibaren eski Mary Donaldson’ın (51) yeni evi, başkent Kopenhag’da ihtişamıyla nefesleri kesen Amalienborg Sarayı oldu.
Kraliçe Mary’nin hayatı, Galler Prensesi Kate Middleton’a benzetiliyor.
Son derece fakir bir aileden gelen Kraliçe Mary’nin büyük ninesi, 40 yaşında dul kalan ve İskoçya’nın doğu kıyısında eski bir balıkçı kulübesinde kıt kanaat geçinen Marion Horne’du. Onun çocukları da hep fakir bir hayat sürdü.
Middleton’un ataları da İngiltere’nin kuzeydoğusunda kömür madenciliğinde sömürülen bir alt sınıfın parçası olarak gösteriliyor.
Kraliçe Mary’nin babası John da Oxford, Montreal ve Houston gibi üniversitelerde profesördü.
John Donaldson, 2004 yılında kızının Veliaht Prens Frederick ile evlenmesiyle kendisine sosyal yükselişi simgeleyen bir arma verildiğinde nihayet aile soyağacından yoksul etiketi silindi.