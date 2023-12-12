Kopenhag Galatasaray maçı hakemi kim, nereli? Kopenhag Galatasaray maçını kim yönetiyor, hakem nereli, adı ne?
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kopenhag Galatasaray maçı hakemi kim, adı ne, nereli? | Bu akşam oynanacak olan Kopenhag Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını yönetecek hakem belli oldu. Peki, Kopenhag Galatasaray maçı hakemi kim, nereli, hangi ülkeden? İşte Kopenhag Galatasaray maçı hakkında detaylar…
Kopenhag Galatasaray Şampiyonlar Ligi hakemi kimdir? Saat 23.00’te başlayacak Kopenhag Galatasaray maçı öncesi maçın hakemi de netleşti. İşte, Kopenhag GS maçı hakemi!
KOPENHAG GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?
Kopenhag – Galatasaray maçı hakemi İtalyan hakem Daniele Orsato’dur.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapacağı maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada düdük çalacak Daniele Orsato'nun yardımcıları Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Michael Fabbri yapacak.
DANIELE ORSATO KİMDİR?
Daniele Orsato 23 Kasım 1975 doğumlu İtalyan futbol hakemidir.
Serie A'da görev yapan hakem, 2010 yılında FIFA kokartlı olmuştur. 23 Ağustos 2020'de Paris Saint-Germain ile Bayern München arasında oynanan 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini yönetmiştir.
Orsato, bu akşam Kopenhag – Galatasaray maçında düdük çalacak.