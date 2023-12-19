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    2 yaşındaki Sinay Mina'nın kahreden ölümü! Hastaneden taburcu edildi, eczanede fenalaştı

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    2 yaşındaki Sinay Mina&#039;nın kahreden ölümü! Hastaneden taburcu edildi, eczanede fenalaştı
    Çocuk

    Kocaeli'de yaşayan Talip ile Emine Mintemur çiftinin 2 yaşındaki kızı Sinay Mina birden ateşlendi. Ailesi küçük çocuğu hemen hastaneye götürdü. Küçük Sinay muayenesinin ardından hastaneden çıkıp ilaç almak için ailesi ile eczaneye gitti. Eczanede fenalaşan talihsiz kız hayatını kaybetti.

    Kocaeli'nin Derince ilçesinde annesi eczaneden ilaç aldığı sırada fenalaşan 2 yaşındaki Sinay Mina, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    ATEŞİ ÇIKINCA AİLESİ HASTANEYE GÖTÜRDÜ

    İbni Sina Mahallesi Şeker Sokak'ta yaşayan Talip ile Emine Mintemur çiftinin 2 yaşındaki kızı Sinay Mina, yüksek ateş sebebiyle rahatsızlandı. Annesi tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Sinay Mina, muayenenin ardından ilaç almak için gittikleri eczanede fenalaştı.

    ECZANEDE FENALAŞAN TALİHSİZ KIZ HASTANEDE CAN VERDİ

    Tekrardan hastaneye kaldırılan Sinay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz kızın yüksek ateş sebebiyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenazesi, Muratevler Cami'de kılınacak namazın ardından Derince Şehitlik Mezarlığında toprağa verilecek.

    İhlas Haber Ajansı
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