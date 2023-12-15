Çanakkale'yi sağanak vurdu! Dere taştı, yollar göle döndü, arabalar sular altında kaldı

15 Aralık 2023 19:01 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 19:19

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulunmuştu, Çanakkale’de öğlen başlayan sağanak aralıksız devam etti. Yağmur günlük yaşamı da olumusuz etkilerlen, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi imkansız hale getirdi. Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ SULAR ALTINDA KALDI

Sağanak yağış nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi sular altında kaldı. Bazı işyerleri ile Küçük Sanayi sitesinin belli bölümlerinde su birikintileri oluştu.

DERE TAŞTI, ARABALARI SU ALDI

Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Derenin taşması sonucunda ise yol kenarındaki bir otomobil sel sularına kapıldı. Otomobil bölgeye gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı. Bölgede İl Özel İdare’ye bağlı ekipleri temizlik çalışması gerçekleştirilirken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş olay yerinde incelemelerde bulundu.