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    Çanakkale'yi sağanak vurdu! Dere taştı, yollar göle döndü, arabalar sular altında kaldı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Çanakkale, Sağanak, Yağmur

    Meteoroloji'nin uyarıda bulunduğu illerden biri olan Çanakkale'de sağanak kuvvetli geldi. Gün boyu etkisini sürdüren yağmur sonrası hayat durma noktasına geldi. Dere taşınca yollar göle döndü, çok sayıda otomobil ise sular altında kaldı. İşte bölgeden ilk görüntüler...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıda bulunmuştu, Çanakkale’de öğlen başlayan sağanak aralıksız devam etti. Yağmur günlük yaşamı da olumusuz etkilerlen, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü.

    Çanakkale'yi sağanak vurdu! Dere taştı, yollar göle döndü, arabalar sular altında kaldı

    Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi imkansız hale getirdi. Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

    Çanakkale'yi sağanak vurdu! Dere taştı, yollar göle döndü, arabalar sular altında kaldı

    KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ SULAR ALTINDA KALDI

    Sağanak yağış nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi sular altında kaldı. Bazı işyerleri ile Küçük Sanayi sitesinin belli bölümlerinde su birikintileri oluştu.

    Çanakkale'yi sağanak vurdu! Dere taştı, yollar göle döndü, arabalar sular altında kaldı

    DERE TAŞTI, ARABALARI SU ALDI

    Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Derenin taşması sonucunda ise yol kenarındaki bir otomobil sel sularına kapıldı. Otomobil bölgeye gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı. Bölgede İl Özel İdare’ye bağlı ekipleri temizlik çalışması gerçekleştirilirken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş olay yerinde incelemelerde bulundu.

    Çanakkale'yi sağanak vurdu! Dere taştı, yollar göle döndü, arabalar sular altında kaldı

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