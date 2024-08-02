İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında tepki çeken paylaşım! Türkiye'den tepkiler peş peşe geldi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medya hesabından üç dilde paylaşım yaptı. Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki ifadeleri tepki çekti. Kabine'den açıklamalar peş peşe geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. İsrailli Bakan Katz, X hesabından İbranice, İngilizce ve Türkçe paylaşım yaptı.

İSRAİLLİ BAKAN KATZ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I HEDEF ALDI

Hamas üyelerinden katil ve tecavüzcü ifadeleriyle bahseden İsrailli Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz paylaşımında, "Erdoğan, tüm özgür dünyanın duruşuna karşı, sadece Hamas'ın katillerine ve tecavüzcülerine verdiği destek uğruna Türkiye'yi bir diktatörlüğe dönüştürüyor." ifadelerini kullandı.

İşte Katz'ın X üzerinden yaptığı tepki çeken paylaşımı;

Türkiye'de 57 milyon kullanıcısı olan Instagram'ı engelliyor, İsrailli bir atlet bir Türk atleti yendi diye spor yayınlarını kesiyor, Türkiye'nin askeri ihtilaf içinde olmadığı demokratik bir ülkeyi işgal etmekle tehdit ediyor ve ticari ilişkileri keserek Türk ihracatçılarına yıllık 6 milyar dolar zarar veriyor. Erdoğan, bilimsel, kültürel, teknolojik ve ekonomik kabiliyetlere sahip bir Türk devletini alıp yok ediyor, ilerici ve müreffeh bir Türkiye inşa eden Atatürk'ün mirasını ortadan kaldırıyor. Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim.”

EKREM İMAMOĞLU'NU İŞARETLEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak diktatörlük iftirasında bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, paylaşımının sonuna İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ekledi.

Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki ifadeleri gibi İmamoğlu'nu da paylaşımına eklemesi tepki çekti.

KABİNE'DEN İSRAİLLİ BAKAN KATZ'A TEPKİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da İsrailli Bakan Yisrael Katz'a tepki gösterdi.

Yılmaz sosyal medya hesabından, "İşgal altındaki Gazze’de masum çocukları ve sivil halkı katledenlerin ne Türkiye’yi ne Sayın Cumhurbaşkanımızın adını ne de özgürlük ve demokrasi kavramını ağızlarına almak hadlerine değildir. Defalarca sandıkta aziz milletimizin temiz oylarıyla seçilen, demokrasi ve kalkınma yolunda ülkemize sayısız eser ve hizmetler kazandıran, zalimlerin yüzüne karşı hakkı haykırmaktan hiç bir zaman geri durmayan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaşamaktan ve kendisinin yol arkadaşları olmaktan onur duyuyoruz. Her şeyin güzel olacağı gün; Filistin halkının özgürlüğüne kavuştuğu, Netanyahu yönetiminin ise mazlum ve savunmasız bir halka karşı işledikleri suçların karşılığını uluslararası hukuk önünde bulacağı gündür." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'e sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bakan Fidan X hesabından, "Israel Katz’ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir. Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti’nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir." paylaşımında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, "İsrailli bakanın hadsizlikleri devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Yerlikaya'nın tepki paylaşımı;

"Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan, her daim milletinin gönlündedir. 22 yıldır süregelen AK Parti iktidarları ülkemizi her alanda ileriye taşımış ve taşımaya devam etmektedir. Çocukları, kadınları, yaşlıları acımasızsa katleden bir hükümetin mensubu olarak Türkiye’ye mesaj vermeye kalkmak sizin haddinize değildir. Biz mazlumların, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

İsrailli Bakan tepki gösteren isimlerden biri de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik oldu.

X hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "İsrail’in NAZİ kafalı Dışişleri Bakanı Katz’ın Devletimizi ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklaması bir soykırımcı katilin hezeyanıdır. Soykırımcı hükümetin Dışişleri Bakanı olan Katz, demokrasi ve özgür dünya adına konuşabilecek son kişi bile değildir. Cumhurbaşkanımızın izlediği Filistin politikası, özgür dünyanın gerçek iradesidir. Özgür dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir. Netanyahu hükümeti, işledikleri soykırım suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır." ifadelerine yer verdi.