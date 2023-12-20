Kahreden haber Malatya'dan geldi! 29 yaşındaki Seher canından oldu

20 Aralık 2023 19:18 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 19:31

Malatya’da yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadına otomobil çarptı. Feci kaza, dün 21.15 sıralarında Malatya- Elazığ karayolu Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi mevkiinde yaşandı.

TALİHSİZ KADIN KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

Elazığ istikametine seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Seher B.’ye (29) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Seher B. yola savrulurken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Araç sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.