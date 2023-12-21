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Kandilli paylaştı! Çanakkale'de korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Ege Denizi'nde Çanakkale açıklarında bir deprem meydana geldi. Saat 14.42'de kaydedilen depremin büyüklüğü 3.0, derinliği ise 5.3 km olarak ölçüldü.
Deprem bölgesinde artı sarsıntılar aralıksız şekilde devam ederken Çanakkale'de sallandı. Kandilli Rasathanesi saat 14.42'de Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Çanakkale Gülpınar açıklarında kaydedilen depremin büyüklüğü 3.0, derinliği ise 6.3 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'dan depreme dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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Türkiye Gazetesi / Seda Çakır - Güncel