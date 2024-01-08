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'Kontrollü' yıkım kontrolden çıktı, 5 katlı bina çöktü
Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Mersin'de riskli bir yapıda gerçekleştirilen 'kontrollü' yıkım kontrolden çıktı. 5 katlı binanın çökmesi sonucu iş makinesinin bir kısmı enkaz altında kaldı, operatör ise yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesindeki 82 Evler Mahallesi'nde risk taşıdığı gerekçesiyle yıkımına karar verilen 5 katlı binanın çevresinde önlem alındı. Çalışma sırasında iş makinesinin darbesinin ardından yapıda çökme meydana geldi.
İŞ MAKİNESİ OPERATÖRÜ YARALANDI
İş makinesinin bir kısmının enkaz altında kalırken, operatör M.E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.