Kütahya'da deve kuşu alarmı! Bir anda yola çıktı, görenler gözlerine inanamadı

15 Aralık 2023 19:50 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 19:58

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı

Kütahya'da kara yoluna girip hızlıca koşmaya başlayan deve kuşu sürücüleri şaşkına çevirdi. Olay Gediz-Kütahya kara yolunda yaşandı.

SÜRÜCÜLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Yolda ilerleyen sürücüler aniden önüne çıkan bir deve kuşunun koştuğunu görünce durumu yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen Gediz Belediyesi Veteriner Hekimliği personeli, Hacıbaba Mahallesi mevkisinde deve kuşunu yakaladı.

ÇİFTLİKTEN KAÇMIŞ

Ekipler, yakınlardaki bir çiftlikten kaçtığı belirlenen deve kuşunu sahibine teslim etti. Bu arada, deve kuşunun kara yolunda koşarak ilerlediği anlar, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.