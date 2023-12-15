Kütahya'da deve kuşu alarmı! Bir anda yola çıktı, görenler gözlerine inanamadı
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Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı
Şaşkına çeviren olay Kütahya'da yaşandı. Kara yolunda seyir halinde olan sürücüler bir anda önlerine atlayan deve kuşunu görünce gözlerine inanamadı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Deve kuşu sağ salim yakalanırken olayın sebebi de ortaya çıktı.
Kütahya'da kara yoluna girip hızlıca koşmaya başlayan deve kuşu sürücüleri şaşkına çevirdi. Olay Gediz-Kütahya kara yolunda yaşandı.
SÜRÜCÜLER GÖZLERİNE İNANAMADI
Yolda ilerleyen sürücüler aniden önüne çıkan bir deve kuşunun koştuğunu görünce durumu yetkililere haber verdi. Bölgeye gelen Gediz Belediyesi Veteriner Hekimliği personeli, Hacıbaba Mahallesi mevkisinde deve kuşunu yakaladı.
ÇİFTLİKTEN KAÇMIŞ
Ekipler, yakınlardaki bir çiftlikten kaçtığı belirlenen deve kuşunu sahibine teslim etti. Bu arada, deve kuşunun kara yolunda koşarak ilerlediği anlar, vatandaşlarca cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.