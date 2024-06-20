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Mardin'de ürettiği soğanı satamayan çiftçi, tüm tarlayı hayrına dağıttı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mardin'de 15 dönümlük araziye soğan eken çiftçi Mehmet Kaya, ürünü satmamasının ardından aldığı kararla gündeme oturdu. Soğanı tarlada kalan Kaya, ucuza satmaktansa hayrına dağıttı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Kaya, 15 dönüm tarlaya ektiği soğanı satamayınca vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Soğanın bedava olduğunu duyan yüzlerce kişi tarlaya akın etti.

Mardin'de ürettiği soğanı satamayan çiftçi Mehmet Kaya hayrına dağıttı - 1. Resim

Kızıltepe ilçesine bağlı Otluk köyünde 15 dönüm tarlasına soğan eken çiftçi Mehmet Kaya, soğanı tüccarlara satamayınca çürümesin diye vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya karar verdi. Soğanın bedava olduğunu duyan vatandaşlar tarlaya akın etti.

Mardin'de ürettiği soğanı satamayan çiftçi Mehmet Kaya hayrına dağıttı - 2. Resim

5 LİRAYA SATAMADIĞI SOĞANI DAĞITTI

Civar köylerden birçok vatandaş arabalarıyla tarlaya gitti. Emeklerinin boşa gittiğini belirten çiftçi Mehmet Kaya, "Kışın 50 liraya satılan soğanı ben yazın 5 liraya satamadım. Tüccar gelip benim soğanıma 2-3 lira fiyat biçiyor. Bu soğanı toplamaya kalksam benim işçi başı bir çuvalımın maliyeti 5 lira. Satamadığım için kendi köy halkıma, çevre köy halklarına hayrıma dağıtıyorum. Şu soğanlar tarlada satılmıyor. Ayrıca çevre köy ve bizim köyde 50 dönüm eken var. 100 dönümden fazla eken bir sürü çiftçi var. Hepsinin emeği şuan boşa gitmiş bulunmakta" dedi.

Mardin'de ürettiği soğanı satamayan çiftçi Mehmet Kaya hayrına dağıttı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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