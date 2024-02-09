MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
MSB, Irak´ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK´lı teröristin Habur´da hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe serisi operasyonları ile terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiğini söyledi.
MSB sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 2 teröristin Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçarak Habur'da karakola teslim olduklarını duyurdu.
KAÇIŞLAR DEVAM EDİYOR
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Güncel
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi