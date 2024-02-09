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    • MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    MSB duyurdu: 2 PKK&#039;lı terörist teslim oldu

    Güncel Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MSB, Irak´ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK´lı teröristin Habur´da hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe serisi operasyonları ile terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiğini söyledi.

    MSB sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 2 teröristin Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçarak Habur'da karakola teslim olduklarını duyurdu. 

    KAÇIŞLAR DEVAM EDİYOR

    Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

    Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK’dan kaçışlar devam ediyor.

    Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu.

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Güncel > MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist teslim oldu
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