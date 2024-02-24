Okulda düştüğü iddia edilen Mira yaşam savaşı veriyor: Babadan korkunç iddia! 'Öğretmeni dövdü'

Ankara'da ilkokul öğrencisi Mira Ş., okulda beyin kanaması geçirdi. Okul yönetimi, aileye çocuğun kafasını çarptığını söylerken baba, kızının darp edildiğini ve saatlerce baygın halde okulda bekletildiğini öne sürdü. Baba Ş., "Baldızım okula gittiğinde yeğeninin baygın bir durumda ve idrarını kaçırmış halde olduğunu görmüş. Çocuğum darbeleri aldıktan sonra 4 saat okulda beklemiş. Kafatasında 8 kırık tespit etmişler" ifadeleriyle kızının öğretmeninin olaydan sonra okula gelmediğini ve telefonunun kapalı olduğunu söyledi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 22 Şubat sabahı bir ilkokulda meydana gelen olayda, iddialara göre kafasını okul sırasına çarptıktan sonra fenalaşan 3’üncü sınıf öğrencisi Mira Ş.’nin ailesine saatler sonra haber verildi. Yeğenini baygın halde gören Hazal Karakaş’ın ihbarı üzerine okula gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından küçük kızı ambulansla hastaneye nakletti. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen 10 yaşındaki çocuk, ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alındı.

Kafatasında 8 tane kırık tespit edilen küçük kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Baba Çağrı Ş., başta kızının öğretmeni B.Ö. olmak üzere okul yönetimini durumun sorumlusu olarak tuttu. Çocuğunun okulda baygın halde saatlerce bekletildiğini, sağlık ekiplerine haber verilmediğini ileri süren baba Ş., B.Ö.’nün kızını darp etmiş olabileceğini iddia etti. Okul yönetimi ise iddialarla ilgili konuşmazken, adli sürecin takipçileri olacaklarını belirtti.

'BAYGIN DURUMDA VE İDRARINI KAÇIRMIŞ'

Olayla ilgili konuşan Baba Çağrı Ş., “Öğretmeni kızımın kafasını sıraya çarptığını iddia ediyor. Daha sonra baldızımı arayarak kızımın kötü olduğunu ve okula gelmesini söylemiş. Baldızım okula gittiğinde yeğeninin baygın bir durumda ve idrarını kaçırmış halde olduğunu görmüş. Panikleyip sağlık ekiplerini aramış. Çocuğum kafasını sabah 10:00 sıralarında sıraya vurmuş ama öğretmeni bize 14:00’te bilgi verdi” dedi.

KAFASINDA 8 KIRIK VAR

Çocuğunun hayatının tehlikede olduğunu söyleyen Baba Ş., “Kızımı beyin kanaması geçirdiği için hemen ameliyata aldılar. Kafatasında 8 kırık tespit etmişler. Şu anda yoğun bakımda ve hayati tehlikesi devam ediyor. Doktorlar hala müdahale ediyor. Biz suçlu veya suçsuz aramıyoruz. Tamamen ihmalkarlık var. Böyle bir şey olduğu anda bizi ya da sağlık kuruluşunu arasaydı durum bu noktaya gelmezdi. Çocuğum şu anda dakikalarla yarışıyor” diye konuştu.

ÖĞRETMENİN TELEFONU KAPALI, OKULA GELMİYOR

Okul yönetiminden şikayetçi olduklarını kaydeden baba, “Okuldan şikayetçi olduk. Eğitimci bir insanın ilk önce öğrencilerine değer vermesi lazım. Çocuğum iki gündür hastanede. Öğretmeninin telefonu kapalı, okula gelmiyor. Bizi arayıp çocuğun durumunu sormuyor. Okuldaki çocukların hep bir ağızdan hiçbir şey görmediklerini söylemesi ve çocuğumun hiçbir şey hatırlamıyorum demesi sebebiyle net bilgi alamıyoruz. Gereğinin yapılmasını istiyoruz. Çocuğum darbeleri aldıktan sonra 4 saat okulda beklemiş. Hastane raporunda da saat 10:30’da başlayan beyin kanamasının 4 saat sürdüğü belirtilmiş” ifadelerini kullandı.

AİLE ÖĞRETMENDEN ŞÜPHELENİYOR

Kızının öğretmeninden de şüphelendiklerini dile getiren baba, “Öğretmenin böyle bir şey yapacağını aklımıza getirmek istemiyoruz. Bir çocuğun kafasını sıraya vurmasıyla beyin kanaması geçirmesi mümkün değil. Öğretmen neyden saklanıyor bilmiyoruz. Suçu olmasa yanımıza gelir, ifade verir, okuluna gelir. Sanki okuldaki çocuklar öğütlenmiş gibi tek bir ağızdan bir şey görmediklerini söylüyor. Bu çok enteresan” dedi.