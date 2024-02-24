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    • Haberler > Güncel > Ölümüyle Türkiye'nin gündemi olan Aleyna Çakır'ın ailesi su kuyusuna düştü

    Ölümüyle Türkiye'nin gündemi olan Aleyna Çakır'ın ailesi su kuyusuna düştü

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Ölümüyle Türkiye&#039;nin gündemi olan Aleyna Çakır&#039;ın ailesi su kuyusuna düştü
    Aleyna Çakır, Ümitcan Uygun, Kırşehir, Haber

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Aleyna Çakır olarak bilinen ve 21 yaşında öldürülen Sema Esen'in ailesi Kırşehir'de su kuyusuna düştü. Esen'in anne ve babası ekipler tarafından kuyudan çıkarıldı.

    Kaman ilçesinde bulunan ikametlerinde su kuyusuna düşen Hatun Esen ve düştüğü kuyudan eşini çıkartmak isteyen Mehmet Esen yaralandı. Yaralı çift Kaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı yaşanan olayla ilgili inceleme sürüyor.

    Ölümüyle Türkiye'nin gündemi olan Aleyna Çakır'ın ailesi su kuyusuna düştü - 1. Resim

    ÖLÜMÜ BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI

    Aleyna Çakır'ın, sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından dayak atılıp bayıldığı videonun ortaya çıkmasıyla ölüm olayı sosyal medyada gündem olmuştu. Sema Esen'in hayatını kaybetmesinin şüphelisi Ümitcan Uygun yargılandığı başka bir davadan da 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Ölümüyle Türkiye'nin gündemi olan Aleyna Çakır'ın ailesi su kuyusuna düştü - 2. Resim

    Aleyna Çakır - Ümitcan Uygun

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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