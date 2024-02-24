Ölümüyle Türkiye'nin gündemi olan Aleyna Çakır'ın ailesi su kuyusuna düştü
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Aleyna Çakır olarak bilinen ve 21 yaşında öldürülen Sema Esen'in ailesi Kırşehir'de su kuyusuna düştü. Esen'in anne ve babası ekipler tarafından kuyudan çıkarıldı.
Kaman ilçesinde bulunan ikametlerinde su kuyusuna düşen Hatun Esen ve düştüğü kuyudan eşini çıkartmak isteyen Mehmet Esen yaralandı. Yaralı çift Kaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı yaşanan olayla ilgili inceleme sürüyor.
ÖLÜMÜ BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI
Aleyna Çakır'ın, sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından dayak atılıp bayıldığı videonun ortaya çıkmasıyla ölüm olayı sosyal medyada gündem olmuştu. Sema Esen'in hayatını kaybetmesinin şüphelisi Ümitcan Uygun yargılandığı başka bir davadan da 10 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Aleyna Çakır - Ümitcan Uygun
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı