Ölümüyle Türkiye'nin gündemi olan Aleyna Çakır'ın ailesi su kuyusuna düştü

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Şubat 2024 16:15 - Güncelleme: 24 Şubat 2024 16:19 - Güncelleme:

Aleyna Çakır, Ümitcan Uygun, Kırşehir, Haber

Güncel Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Aleyna Çakır olarak bilinen ve 21 yaşında öldürülen Sema Esen'in ailesi Kırşehir'de su kuyusuna düştü. Esen'in anne ve babası ekipler tarafından kuyudan çıkarıldı.