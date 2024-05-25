Samsun'da borcunu ödemek için akrabasının eşini boğazını keserek öldürdü

Samsun'da milyonların yüreğini yakan bir cinayet işlendi. Evine gelen Fatih Yıldırım, eşinin boğazı kesilmiş bir şekilde buldu. Katilin Yıldırım akrabası olduğu ortaya çıkarken, cinayeti neden işlediğini de itiraf etti.

Samsun'da yaşayan 41 yaşındaki Fatih Yıldırım, evinde gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Arkadaşıyla birlikte evinin kapısını zorla açan Yıldırım, eşini boğazı kesilmiş halde buldu. Emniyet ekiplerinin incelemesinin ardından akrabası M.İ. gözaltına alındı ve cinayeti neden işlediğini itiraf etti.

EŞİNİ BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULDU

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'ndeki 17 katlı sitenin 13. katında meydana geldi. Fatih Yıldırım (41) eşinden haber alamayınca evine gitti ve komşusunun da yardımıyla tornavida ile yangın merdiveninin kapısını açıp eve girdiler.

Fatih Yıldırım, 2 çocuk annesi eşi Kader Yıldırım'ı (39) boğazı kesilmiş halde hareketsiz olarak buldu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Kader Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kadının cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Koca Fatih Yıldırım ifadesine başvurulmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DEHŞETİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Yıldırım, eşinin kolundaki altın bileziklerin çalınmış olduğunu söyledi. Polis olayla ilgili yaptığı araştırma sonucu cinayet olayını gerçekleştiren şahsın aynı binanın 3'üncü katında oturan ölen kadının eşinin halasının oğlu M.I. (32) olduğu tespit etti.

Yakalanarak gözaltına alınan M.I.'nın 300 bin TL borcu olduğunu, kadının bilezikleri almak için cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti. Polis M.İ.'nin cinayet sonrası kadının kolundan aldığı 3 adet altın bileziği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.