Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Güncel > Samsun'da borcunu ödemek için akrabasının eşini boğazını keserek öldürdü

Samsun'da borcunu ödemek için akrabasının eşini boğazını keserek öldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da milyonların yüreğini yakan bir cinayet işlendi. Evine gelen Fatih Yıldırım, eşinin boğazı kesilmiş bir şekilde buldu. Katilin Yıldırım akrabası olduğu ortaya çıkarken, cinayeti neden işlediğini de itiraf etti.

Samsun'da yaşayan 41 yaşındaki Fatih Yıldırım, evinde gittiğinde hayatının şokunu yaşadı. Arkadaşıyla birlikte evinin kapısını zorla açan Yıldırım, eşini boğazı kesilmiş halde buldu. Emniyet ekiplerinin incelemesinin ardından akrabası M.İ. gözaltına alındı ve cinayeti neden işlediğini itiraf etti.

EŞİNİ BOĞAZI KESİLMİŞ HALDE BULDU

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'ndeki 17 katlı sitenin 13. katında meydana geldi. Fatih Yıldırım (41) eşinden haber alamayınca evine gitti ve komşusunun da yardımıyla tornavida ile yangın merdiveninin kapısını açıp eve girdiler.

Fatih Yıldırım, 2 çocuk annesi eşi Kader Yıldırım'ı (39) boğazı kesilmiş halde hareketsiz olarak buldu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Kader Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kadının cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Koca Fatih Yıldırım ifadesine başvurulmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Samsun'da borcunu ödemek için akrabasının eşini boğazını keserek öldürdü - 1. Resim

DEHŞETİN SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Yıldırım, eşinin kolundaki altın bileziklerin çalınmış olduğunu söyledi. Polis olayla ilgili yaptığı araştırma sonucu cinayet olayını gerçekleştiren şahsın aynı binanın 3'üncü katında oturan ölen kadının eşinin halasının oğlu M.I. (32) olduğu tespit etti.

Yakalanarak gözaltına alınan M.I.'nın 300 bin TL borcu olduğunu, kadının bilezikleri almak için cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti. Polis M.İ.'nin cinayet sonrası kadının kolundan aldığı 3 adet altın bileziği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da borcunu ödemek için akrabasının eşini boğazını keserek öldürdü - 2. Resim

Düzenleyen:  - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bir süredir kanser tedavisi gören usta oyuncu Fatma Karanfil entübe edildiGoogle'dan Ziraat Türkiye Kupası için özel kutlama hazırlandı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayraktar TB3 SİHA'nın yeni uçuş testi de başarıyla gerçekleşti! İşte gururlandıran anlar - GüncelBayraktar TB3'ten gururlandıran anlarİliç'teki maden faciasında son dakika! 4 kişi tutuklandı - Güncelİliç'teki maden faciasında son dakika gelişmesi!2024 PMYO polis alımı için detaylar belli oldu! En az lise mezunu 3 bin polis alınacak - Güncel3 bin polis ve komiser yardımcısı alınacakKayseri'deki şimşekler gökyüzüne Türkiye haritası çizdi - GüncelŞimşekler gökyüzüne Türkiye haritası çizdiMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den EFES-2024 denetlemesi - GüncelMehmetçik İzmir'de mest ettiOslo'da gündem Türkiye! PKK ve FETÖ ile mücadele mesajı - GüncelDünya Türkiye'nin gücünün farkında
Sonraki Haber Yükleniyor...