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    • - Güncelleme Tarihi:

    Suriye'den Şanlıurfa'ya havan mermisi!

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Terör örgütü PKK'nın kontrolündeki Suriye’nin Ayn El Arap bölgesinden Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine havan mermisi atıldı. Yol kenarına düşen havan mermisi büyük bir gürültü ile patladı. Korku ve paniğe neden olan patlamada şans ederi yaralanan olmadı.

    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye’nin Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine havan mermisi atıldı.

    Uysalllı kırsal Mahallesi yakınlarındaki beton bir yolun kenarına düşen havan mermisi, büyük bir gürültü ile patladı.

    Suriye'den Şanlıurfa'ya havan mermisi!

    ŞANS ESERİ YARALANAN YOK

    Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken patlama sesini duyan vatandaşlar bölgeye akın etti. Olay yerine giden güvenlik güçleri, yeni bir saldırıya karşı vatandaşları uzaklaştırdı.

    Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

     

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ŞanlıurfaSuriyeHavan MermisiPkk
    Haberler > Güncel > Suriye'den Şanlıurfa'ya havan mermisi!
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