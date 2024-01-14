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Suriye'den Şanlıurfa'ya havan mermisi!
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Terör örgütü PKK'nın kontrolündeki Suriye’nin Ayn El Arap bölgesinden Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine havan mermisi atıldı. Yol kenarına düşen havan mermisi büyük bir gürültü ile patladı. Korku ve paniğe neden olan patlamada şans ederi yaralanan olmadı.
Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye’nin Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine havan mermisi atıldı.
Uysalllı kırsal Mahallesi yakınlarındaki beton bir yolun kenarına düşen havan mermisi, büyük bir gürültü ile patladı.
ŞANS ESERİ YARALANAN YOK
Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken patlama sesini duyan vatandaşlar bölgeye akın etti. Olay yerine giden güvenlik güçleri, yeni bir saldırıya karşı vatandaşları uzaklaştırdı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Düzenleyen: Seda Çakır - Güncel
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı