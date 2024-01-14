Suriye'den Şanlıurfa'ya havan mermisi!

14 Ocak 2024 15:25 - Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024 15:27

Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Suriye’nin Ayn El Arap (Kobani) bölgesinden Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine havan mermisi atıldı.

Uysalllı kırsal Mahallesi yakınlarındaki beton bir yolun kenarına düşen havan mermisi, büyük bir gürültü ile patladı.

ŞANS ESERİ YARALANAN YOK

Saldırıda şans eseri yaralanan olmazken patlama sesini duyan vatandaşlar bölgeye akın etti. Olay yerine giden güvenlik güçleri, yeni bir saldırıya karşı vatandaşları uzaklaştırdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.