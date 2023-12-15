Eski bakan Yaşar Okuyan'ın ailesinden açıklama geldi, 'Gerçek değil'

15 Aralık 2023 19:21 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 20:25

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Yaşar Okuyan hastaneye kaldırılmıştı. Kızı Ülkü Okuyan yaptığı açıklamada babasının durumunun kritik olduğunu duyurmuştu.

İÇ KANAMA GEÇİRİP ENTÜBE EDİLDİ

Ülkü Okuyan, "Babam Yaşar Okuyan, tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde, dün sabah geçirdiği iç kanama sonrası müdahale edilerek yoğun bakıma alınmış ve entübe edilmiştir. Durumu maalesef kritik olup, sağlığı ile ilgili gelişmeler olduğunda sizlerle paylaşacağız" açıklamasını yapmıştı.

SOSYAL MEDYADA ÖLÜM HABERİ YAPILDI

Sosyal medyada 74 yaşındaki Yaşar Okuyan'ın öldüğü yönünde haberler çıkınca ailesi devreye girdi. Okuyan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yaşar Okuyan'ın sağlık durumu ile ilgili aktarılmakta olan vefat haberleri gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

YAŞAR OKUYAN KİMDİR?

Yaşar Okuyan, 28 Ağustos 1950 yılında Aslen Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy'den Yalova'nın Elmalık köyüne yerleşmiş bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

MHP, ANAP, DYP, HYP ve CHP dahil olmak üzere dokuz farklı partide siyaset yaptı. 1995-2002 yılları arasında Yalova milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevini yürüttü.

İstanbul Özel Gazetecilik Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yaşar Okuyan, 21 yıl çeşitli gazete, dergi ve ajansta muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı, istihbarat müdürlüğü yaptı ve sürekli basın kartı almaya hak kazandı.

Bir dönem İmbat Şirketler Grubu yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı.

Yaşar Okuyan, evli ve üç çocuk babasıdır. 1980 öncesinde MHP'de siyaset yaptığı dönemde, kardeşi Arif Okuyan TKP üyesiydi ve parti organlarından Ürün dergisinin sahibiydi.