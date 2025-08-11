Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yoldan geçenler cesetle karşılaştı! Hemen telefona sarıldılar

Yoldan geçenler cesetle karşılaştı! Hemen telefona sarıldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'de 56 yaşındaki adam evinin önünde ölü bulundu. Şahsın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Odunpazarı ilçesi Şarkiye Mahallesi Çengelçeşme Sokak üzerinde 3 katlı binanın önünde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar eti.

TEK YAŞIYORMUŞ

Bahse konu noktaya gelen 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Ölü bulunan şahsın bahse konu binanın bodrum katında tek başına yaşayan 56 yaşındaki Şükrü Akkaya olduğu belirlendi. Bina sakinleri olayla ilgili bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Yoldan geçenler cesetle karşılaştı! Hemen telefona sarıldılar - 1. Resim

İNCELEME SÜRÜYOR

Akyaka'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Yoldan geçenler cesetle karşılaştı! Hemen telefona sarıldılar - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

