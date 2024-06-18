1 tonluk boğa dehşet saçtı! Ortalık savaş alanına döndü

Ardahan’da kesim sırasında ipini koparan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı.

Olay, Ardahan merkez Karagöl Mahallesi'nde meydana geldi. 1 tonluk kurbanlığa ortak olan 5 kişi, boğayı elektrik direğine bağlayarak kesmek istedi. Ancak yere yatırmak isterken boğanın sağa sola saldırması sonucu halat koptu.

İPİNİ KOPARAN BOĞA DEHŞET SAÇTI

Boğa halatın kopmasıyla çevredeki vatandaşların olduğu yere yöneldi. Ortalık adeta savaş alanına dönerken, boğa önüne geçen bir kişiye zarar verdi. Sahiplerinin uzun uğraşları sonucu boğa zor olsa da zapt edilerek kesilmek üzere yeniden halatla bağlandı.