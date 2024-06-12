10’uncu medya ödülleri sahiplerini buldu! ‘En İyi Haber Ajansı’ İHA
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Medya Ödülleri, üniversite öğrencilerinin oylamaları sonucu sahiplerini buldu. ‘En İyi Haber Ajansı' ödülü İHA'nın oldu...
Üniversitenin Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu’nda bu sene 10’uncusu düzenlenen törende, yılın ‘En İyi Haber Ajansı’ ödülü İhlas Haber Ajansına verildi.
Kalabalık bir davetli topluluğunun olduğu organizasyonda İHA adına ödülü alan Nisanur Şentürk, yaptığı konuşmada “Bu başarı yaşadıkları zorluklara rağmen sahada haber peşinde koşan basın emekçisi arkadaşlarımın” dedi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi