10’uncu medya ödülleri sahiplerini buldu! ‘En İyi Haber Ajansı’ İHA

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Haziran 2024 05:49 - Güncelleme: 12 Haziran 2024 05:56 - Güncelleme:

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İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Medya Ödülleri, üniversite öğrencilerinin oylamaları sonucu sahiplerini buldu. ‘En İyi Haber Ajansı' ödülü İHA'nın oldu...