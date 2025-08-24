11 il için sağanak yağış uyarısı: İstanbul'da bu saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan haritada kuzey bölgeler için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illeri için sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığının, kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ

İstanbul'da Pazartesi sabah saatlerinde etkili olması bekleniyor. Sağanak yağışöğle saatlerinde etkisini kaybedecek. İstanbul'da hava sıcaklığı ise mevsim normallerinde olacak.

