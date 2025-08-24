Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Gündem > 11 il için sağanak yağış uyarısı: İstanbul'da bu saatlere dikkat!

11 il için sağanak yağış uyarısı: İstanbul'da bu saatlere dikkat!

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
11 il için sağanak yağış uyarısı: İstanbul&#039;da bu saatlere dikkat!
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağış beklenen şehirleri açıkladı. İstanbul'un da içinde bulunduğu 11 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu. İşte bölge bölge hava tahmin raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Yayımlanan haritada kuzey bölgeler için sağanak yağış uyarısında bulunuldu. Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illeri için sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklığının, kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

11 il için sağanak yağış uyarısı: İstanbul'da bu saatlere dikkat! - 1. Resim

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ

İstanbul'da Pazartesi sabah saatlerinde etkili olması bekleniyor. Sağanak yağışöğle saatlerinde etkisini kaybedecek. İstanbul'da hava sıcaklığı ise mevsim normallerinde olacak.

11 il için sağanak yağış uyarısı: İstanbul'da bu saatlere dikkat! - 2. Resim

25 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

11 il için sağanak yağış uyarısı: İstanbul'da bu saatlere dikkat! - 3. Resim

26 AĞUSTOS SALI GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

11 il için sağanak yağış uyarısı: İstanbul'da bu saatlere dikkat! - 4. Resim

27 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

11 il için sağanak yağış uyarısı: İstanbul'da bu saatlere dikkat! - 5. Resim

28 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

11 il için sağanak yağış uyarısı: İstanbul'da bu saatlere dikkat! - 6. Resim

29 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

11 il için sağanak yağış uyarısı: İstanbul'da bu saatlere dikkat! - 7. Resim

