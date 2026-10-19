Ankara merkezli 12 ilde, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Dolandırıcılık, kara para aklama ve vergi usulsüzlüğü gibi suçlamalarla 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken 22 kişi yakalandı. Şüphelilerden 14'ünün yurt dışında olduğu belirlenirken 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 12 ilde yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı olan 38 şüpheliden 22'si gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2026/153745 sayılı soruşturma çerçevesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan çalışmalar sonucunda, liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü hakkında, 'Suç Örgütü Kurma ve Yönetme, Suç Örgütüne Üye Olma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa Muhalefet' suçlarından 19 Ekim günü Ankara merkezli 12 il, 28 ikamet ve 16 iş yeri adresine eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

12 ilde Alihan Kuriş suç örgütüne operasyon! 22 şüpheli gözaltında

Operasyonda; hakkında gözaltı kararı çıkartılan 38 şüpheli şahıstan 22'si yakalanarak gözaltına alındı. 14 şüpheli şahsın yurt dışında olduğu belirlendi. 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala