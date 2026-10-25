120 soruya 130 dakika! 2 milyondan fazla kişi başvurmuştu, 2026-KPSS Ortaöğretim başladı
2 milyon 985 bin 438 kişinin başvurduğu 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) başladı. Adayların 120 soruyu cevaplandıracağı sınav saat 12.25'te sona erecek. İşte KPSS maratonunda bugün yaşananlar…
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2026-KPSS Ortaöğretim) saat 10.15 itibarıyla başladı.
KPSS ORTAÖĞRETİM MARATONU BAŞLADI
2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu sınav için 81 ilde 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanıma ayrıldı.
Sınavda adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu cevaplamaları için 130 dakika süre verildi. 415 bin 502 kişinin görev yaptığı sınav, saat 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
3 MİLYONA YAKIN ADAY BAŞVURDU
ÖSYM, söz konusu sınava 2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğunu belirtti. Başvuranlardan 1 milyon 448 bin 945 kadın, 1 milyon 536 bin 493' ü ise erkek adaylardan oluşuyor. Adayların 946 bin 606'sı meslek lisesi, 938 bin 230'u Anadolu lisesi, 540 bin 629'u açık öğretim lisesi, 299 bin 509'u imam hatip lisesi, 59 bin 659 u fen lisesi, 17 bin 389'u sosyal bilimler lisesinden, 183 bin 416 aday ise diğer lise türlerinden başvurduğu açıklandı.
İşte KPSS maratonunda yaşananlar;
BABA-OĞUL AYNI OKULDA SINAVA GİRDİ
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Rıdvan Akgül ile oğlu Bedran Akgül, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim oturumuna aynı okulda girdi. Sınav için erkenden 50. Yıl İlk ve Ortaokulu'na gelen baba ve oğul, aynı okulda sınava gireceklerini öğrendiklerinde hem şaşırdıklarını hem de büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.
“REKABET OLUŞTU, HOŞ OLDU”
Baba Rıdvan Akgül, şöyle konuştu:
Türkiye genelinde binlerce aday KPSS sınavına girecek. Ben de oğlumla bu sene bu sınava girmenin gururunu yaşıyorum. Aynı okula çıktığımız için çok mutlu olduk, ikimiz de şaşırdık. Ama sonuçta sınava gireceğiz, yarışacağız. Bir rekabet oluştu, bizim için de hoş oldu. 3 yaşında ciddi bir beyin ameliyatı geçiren bir oğlum daha var. Onun tedavi ve refakatçi süreci nedeniyle fazla çalışamadım ama gene de oğlumla birlikte bir şeyler yaptık, hayırlısı olsun.
Bedran Akgül ise "Beni bugünlere getiren, her zaman yanımda olan babama teşekkür ediyorum. Bugün sınav heyecanını birlikte yaşayacağız. Diğer adaylara da başarılar dilerim" dedi.
“1 DAKİKA KALA BAŞARAMADIK”
Arkadaşıyla birlikte kendini denemek için sınava girmek istediğini fakat yetişemediklerini belirten Zeynep Asel Uslu, "Ben zaten üniversite okuyorum. Bu sene YKS'ye girmiştim. Kendimi denemek için gelmiştim. Arabamızın lastiği patladı. O yüzden araba değişikliği yaptık. Velimiz bizi 1 dakika kala bıraktı. Koşmaya çalıştık ama başaramadık. Kapıları gözümüzün önünde kapattılar ve almadılar. Sağlık olsun. Arkadaşlarımıza başarılar" diye konuştu.
“SINAVA BİR AY KALA ÇALIŞTIM”
Çatalzeytin ilçesinden sınava girmek için Kastamonu’ya geldiğini söyleyen Burak İnce, "Yalan söylemeyeyim, sınava bir ay kala çalıştım. Hislerimde rahatım, çok korkmuyorum. Kazanırsam da bana sürpriz olacak. Tam çalışmadım. Normalde çok giresim yoktu, hocalarımın ve ailemin zoruyla girdim. Belki bir umut kazanırsam diye şansımı denemek istedim" dedi.
35.744 PERSONEL GÖREVDE
İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, KPSS tedbirlerine ilişkin dün yaptığı açıklamada Emniyet’ten 32 bin 601, jandarmadan 3 bin 143 personelin sınav güvenliği için görevlendirildiğini duyurmuştu.
Bakan Çiftçi "Sınav merkezlerinin bulunduğu ilçelerdeki nüfus müdürlüklerimiz, T.C. kimlik belgeleriyle ilgili sorun yaşayan adaylarımızın mağduriyet yaşamamaları için pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında hizmet verecek” diyerek adaylara başarılar dilemişti.