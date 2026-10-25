120 soruya 130 dakika! 2 milyondan fazla kişi başvurmuştu, 2026-KPSS Ortaöğretim başladı

KPSS ORTAÖĞRETİM MARATONU BAŞLADI

2 milyon 985 bin 438 adayın başvurduğu sınav için 81 ilde 254 sınav merkezi, 9 bin 632 bina ve 167 bin 820 salon kullanıma ayrıldı.

Sınavda adaylara "genel yetenek" ve "genel kültür" testlerinden oluşan 120 soruyu cevaplamaları için 130 dakika süre verildi. 415 bin 502 kişinin görev yaptığı sınav, saat 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.