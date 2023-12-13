13-14 Aralık İzmir elektrik kesintisi! GEDİZ İzmir elektrik kesintisi listesi! Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrikler ne zaman gelecek?
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
13-14 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi arıza takip sorgulama! | İzmir’in bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşanıyor. İzmirliler ilçelerinde elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek merak ediyor. İzmir’de en başta Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi ve Bornova elektrik kesintisi araştırılıyor. 14 Aralık Perşembe Gediz elektrik kesintisi listesi ve planlı kesintiler araştırılıyor. İzmir Bayraklı, Konak, Karşıyaka, Çiğli, Torbalı, Menemen, Gaziemir, Ödemiş elektrik kesintisi listesi yayınlandı. Peki, İzmir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İşte, İzmir’deki Kemalpaşa, Menderes, Bergama, Aliağa ve diğer ilçelerin elektrik kesintisi durumu, arıza ve planlı kesintiler listesi…
İzmir elektrik kesintisi 13-14 Aralık! Bugün ve yarınki İzmir GDZ elektrik kesintisi son dakika bilgileri paylaşıldı. İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, neden elektrikler yok soruları yanıt buldu. Peki, Gediz elektrik arıza takibi nasıl yapılır? İşte Gediz elektrik arıza takip sorgulama! İzmir Karabağlar, Bornova, Karşıyaka ve Buca elektrik kesintisi bilgileri…
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 13-14 ARALIK
İzmir’de ilçelere göre planlı elektrik kesintileri şu şekildedir:
BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
ÇAMLIKULE ( 222/6. SK. 222/7. SK. 222/8. SK. 222/9. SK. 239. SK. 239/10. SK. 239/7. SK. 239/8. SK. 241. SK. 241/1. SK. 241/2. SK. 250. SK. 250/1. SK. 254. SK. 290/13. SK. 290/7. SK. 290/9. SK. 291. SK. 291/1. SK. 291/2. SK. 291/3. SK. 291/4. SK. GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ )
KOZAĞAÇ ( 239. SK. 243. SK. 245. SK. 276/2. SK. 276/3. SK. )
YENİGÜN ( GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BLV. )
- Kesinti ID : 2761524
- Saat : 9:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
ÇAMLIK ( 439 SOKAK ÖRDEK GEDİĞİ ÖRDEK GEDİĞİ MEVKİİ SULTANİYE YOLU )
SULTANİYE ( SULTANİYE YOLU )
- Kesinti ID : 2762038
- Saat : 9:00 - 17:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
HALİLLER ( YEŞİLOVA )
KALEKÖY ( KARAHAYIT UZUNOVA )
YENİKÖY ( GÖLCÜK KIRLIOVA OVA )
- Kesinti ID : 2762365
- Saat : 9:00 - 16:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
KAYAKÖY ( ATATÜRK CD. BUKET SK. ÇAVUŞ ÇK. ÇELEBİ CD. DİNÇ SK. KALE MEYDANI CD. KANARYA SK. KAYAKÖY MALAZGİRT SK. MEVLANA SK. ONBAŞI SK. SARIGÖLLÜ ÇK. TÜRK SK. ÜÇ HAZİRAN CD. VURAL SK. ZEYTİN )
- Kesinti ID : 2762404
- Saat : 9:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
GÜZELHİSAR ( GÜZELHİSAR TEPE 17/30 17/44 BALABANPAŞA BALABANPAŞA SK. ÇAMALTI SK. ÇARŞI SK. HAMAM SK. KÖPRÜLÜ 1. SK. KÜLTÜR KÜLTÜR SK. MERKEZ CD. MESCİT SK. OLUKLU ÇEŞME SK. SEYHAN SK. TABAKHANE TABAKHANE SK. TEPE 1. SK. )
- Kesinti ID : 2762551
- Saat : 9:00 - 15:00
- Durum : Planlandı
- Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ GDZ TELEFON NUMARASI
İzmir elektrik dağıtım şirketi Gediz Elektrik’tir. İzmir’deki elektrik arıza takip ve sorgulama için 186’yı arayarak bulunduğunuz bölgedeki elektrik kesintilerini öğrenebilir, elektrik kesintisinin ne zaman biteceği, arızanın nedeni ve varsa planlanmış kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz. Gediz Elektrik telefon numarası ise 0232 477 26 00, WhatsApp iletişim numarası ise 0232 186 00 00 ‘dır.