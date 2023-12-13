13-14 Aralık İzmir elektrik kesintisi! GEDİZ İzmir elektrik kesintisi listesi! Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrikler ne zaman gelecek?

13 Aralık 2023 21:56 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 21:57

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İzmir elektrik kesintisi 13-14 Aralık! Bugün ve yarınki İzmir GDZ elektrik kesintisi son dakika bilgileri paylaşıldı. İzmir’de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, neden elektrikler yok soruları yanıt buldu. Peki, Gediz elektrik arıza takibi nasıl yapılır? İşte Gediz elektrik arıza takip sorgulama! İzmir Karabağlar, Bornova, Karşıyaka ve Buca elektrik kesintisi bilgileri…

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 13-14 ARALIK

İzmir’de ilçelere göre planlı elektrik kesintileri şu şekildedir:

BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

ÇAMLIKULE ( 222/6. SK. 222/7. SK. 222/8. SK. 222/9. SK. 239. SK. 239/10. SK. 239/7. SK. 239/8. SK. 241. SK. 241/1. SK. 241/2. SK. 250. SK. 250/1. SK. 254. SK. 290/13. SK. 290/7. SK. 290/9. SK. 291. SK. 291/1. SK. 291/2. SK. 291/3. SK. 291/4. SK. GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ )

KOZAĞAÇ ( 239. SK. 243. SK. 245. SK. 276/2. SK. 276/3. SK. )

YENİGÜN ( GAZETECİ YAZAR İSMAİL SİVRİ BLV. )

Kesinti ID : 2761524

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

ÇAMLIK ( 439 SOKAK ÖRDEK GEDİĞİ ÖRDEK GEDİĞİ MEVKİİ SULTANİYE YOLU )

SULTANİYE ( SULTANİYE YOLU )

Kesinti ID : 2762038

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

HALİLLER ( YEŞİLOVA )

KALEKÖY ( KARAHAYIT UZUNOVA )

YENİKÖY ( GÖLCÜK KIRLIOVA OVA )

Kesinti ID : 2762365

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

KAYAKÖY ( ATATÜRK CD. BUKET SK. ÇAVUŞ ÇK. ÇELEBİ CD. DİNÇ SK. KALE MEYDANI CD. KANARYA SK. KAYAKÖY MALAZGİRT SK. MEVLANA SK. ONBAŞI SK. SARIGÖLLÜ ÇK. TÜRK SK. ÜÇ HAZİRAN CD. VURAL SK. ZEYTİN )

Kesinti ID : 2762404

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

GÜZELHİSAR ( GÜZELHİSAR TEPE 17/30 17/44 BALABANPAŞA BALABANPAŞA SK. ÇAMALTI SK. ÇARŞI SK. HAMAM SK. KÖPRÜLÜ 1. SK. KÜLTÜR KÜLTÜR SK. MERKEZ CD. MESCİT SK. OLUKLU ÇEŞME SK. SEYHAN SK. TABAKHANE TABAKHANE SK. TEPE 1. SK. )

Kesinti ID : 2762551

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ GDZ TELEFON NUMARASI

İzmir elektrik dağıtım şirketi Gediz Elektrik’tir. İzmir’deki elektrik arıza takip ve sorgulama için 186’yı arayarak bulunduğunuz bölgedeki elektrik kesintilerini öğrenebilir, elektrik kesintisinin ne zaman biteceği, arızanın nedeni ve varsa planlanmış kesintiler hakkında bilgi alabilirsiniz. Gediz Elektrik telefon numarası ise 0232 477 26 00, WhatsApp iletişim numarası ise 0232 186 00 00 ‘dır.