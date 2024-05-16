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141 yıllık hat sil baştan yapıldı, dünya listesine girdi! 'Gezilmesi gerekenler' arasında yer alıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
141 yıllık hat sil baştan yapıldı, dünya listesine girdi! &#039;Gezilmesi gerekenler&#039; arasında yer alıyor

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyanın önde gelen gezi sitelerinden Lonely Planet, "Avrupa'da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotası" listesinde Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattına yer verdi.

Şubat ayında açılan Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, dünyanın önde gelen gezi sitelerinden 'Lonely Planet' tarafından Avrupa'da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotası arasında gösterildi.

Sitede yayımlanan makalede, Avrupa'nın en eski istasyonlarından biri olan Sirkeci'den başlayan ve Kazlıçeşme’de biten bu hattı nostaljik gezginlerin mutlaka kullanması gerektiği vurgulandı.

"NOSTALJİK GEZGİNLER BU HATTI KULLANMALI"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sitede yer alan makaleye değinildi. Makalede, Sirkeci-Kazlıçeşme hattına ilişkin şu tespitler yapıldı:

"İstanbul'un Sultanahmet semtinde, Boğaziçi kıyısında bulunan Sirkeci Garı, en çok da efsanevi Doğu Ekspresi trenlerinin bir zamanlar son durağı olarak bilinir. Ancak Sirkeci Garı, 2013 yılında uzun mesafe hizmetlerini durdurmuştu. Şehir Sirkeci etrafında koşuştururken, yer altındaki Marmaray tren hattı ise eski şehrin altından Avrupa'dan Asya'ya yolcu taşıyor. Ancak eski Sirkeci'de hala hayat var.

Kazlıçeşme'ye yeni açılan 8,3 kilometrelik hafif raylı sistem, trenleri orijinal tren garına geri getiriyor. Nostaljik gezginler, Avrupa'nın en eski istasyonlarından biri olan bu hattı kullanmalı. Hatta bu hat belki de yeni duraklardan biri olan Kumkapı'da deniz ürünleri yemek için trene binme bahanesidir."

141 yıllık hat sil baştan yapıldı, dünya listesine girdi! 'Gezilmesi gerekenler' arasında yer alıyor - 1. Resim

800 BİN YOLCU KULLANDI

Açıklamada, çevre ve insan odaklı olarak yenilenen Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattının açılışından bu yana 800 bin yolcuyu ağırladığı belirtildi.

Her gün ortalama 10 bin kişinin seyahat ettiği hat, Osmanlı'nın Avrupa'ya açılan kapısı adlandırılıyordu. Ayrıca, 1888'de açılan Sirkeci Garı da uzun yıllar Orient Ekspres'in son durağı olarak hizmet vermişti.

"SOSYAL HAYATA ÖNEMLİ KATKI SUNUYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da proje kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"İstanbul ulaşımının omurgalarından biri olarak 141 yıldan fazla süre hizmet veren Sirkeci-Kazlıçeşme hattını sil baştan yaparak, hem demir yolu hem de yaya odaklı ve çevreci bir projeyle yeniden İstanbul'a kazandırdık. Sirkeci-Kazlıçeşme hattı, 7,3 kilometre yaya ve bisiklet yolu, 122 bin 550 metrekare meydan ve rekreasyon alanı, 6 bin metrekare kapalı sosyal-kültürel tesisleri ve 74 bin metrekare yeni yeşil alanıyla sosyo-kültürel yönü itibarıyla da öne çıkmaktadır.

Proje kapsamında ecdat yadigarı Yedikule, Kocamustafapaşa, Yenikapı ve Kumkapı tescilli duraklarımızı da restore ettik. İstanbul'un en değerli alanlarını vatandaşların kullanımına kazandırarak, sosyal hayata önemli katkı sunuyoruz. Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projemiz, bu yaklaşımımızın en önemli örneklerinden biridir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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