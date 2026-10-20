15 milyon haraç isteyen çeteye baskın! 610 saatlik kamera kaydı incelendi, 2 şüpheli tutuklandı
Batman’da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırının ardından iş yeri sahibinden 15 milyon lira haraç istendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, şüpheliler 610 saatlik kamera kaydının incelenmesinin ardından yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Batman merkez GAP Mahallesi Şehit Fethi Sekin Sokak’ta meydana gelen silahlı saldırı sonrasında inceleme yapan ekipler, bir çeteyi çökertti.
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Batman’da motosikletli ve maskeli iki kişi tarafından bir iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonrasında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
610 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ
Soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, bölgedeki 400 farklı kameraya ait 610 saatin üzerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
7 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Yapılan çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği ve olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli tespit edildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız Rusya menşeli tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 67 kartuş ve 8 cep telefonu ele geçirildi.
6 ŞÜPHELİDEN 2’Sİ TUTUKLANDI
Şüphelilerin iş yeri sahibinden 15 milyon lira haraç istendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.A., S.K., M.M.A. ve D.B. isimli 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.