Ankara'da FETÖ operasyonu! Uzman öğretmen ve psikoloğun da aralarında bulunduğu 9 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında aktif kamu görevlisi olan uzman öğretmen ve psikoloğun da bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken firari 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Ankara'da FETÖ/PDY'nin haberleşme ağına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AKTİF KAMU GÖREVLİLERİ DE LİSTEDE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2026/237793 sayılı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Yapılan incelemelerde, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 10 şüpheli tespit edildi.

Şüpheliler arasında aktif kamu görevlisi olan bir uzman öğretmen ile bir psikoloğun da bulunduğu bildirildi.

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SABAH SAAT 06.00'DA EŞ ZAMANLI OPERASYON

Elde edilen bulguların ardından 20 Ekim 2026 Salı günü saat 06.00 itibarıyla Ankara genelinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı.

FİRARİ 1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Başsavcılık, hakkında gözaltı kararı bulunan diğer şüphelinin henüz yakalanamadığını açıkladı.

Firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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