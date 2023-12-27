15 Temmuz Köprüsü’nde korkunç olay! Koşarak aşağıya atladı

27 Aralık 2023 16:16 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 16:25

Olay, dün saat 12.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde köprüye koşarak giren bir kişi hiç beklemeden korkulukları aşarak aşağıya atladı.

SAHİL GÜVENLİK KÖPRÜNÜN ALTINA GELDİ

Metrelerce yükseklikten boğazın serin sularına düşen kişinin atladığını gören gemideki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede köprünün altına geldi.

24 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Denizde arama yapan ekipleri, yüzeyde hareketsiz şekilde duran kişiyi bota alarak Beşiktaş Ortaköy iskelesine götürdü. Burada sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

AMBULANSLA HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Şahsın üst aramasında ise Tayfun Erten’e (33) ait kimlik çıktı. Evli ve 3 çocuğu olan Erten’in emniyette 24 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Erten’in cenazesi ambulansla hastane morguna kaldırıldı.