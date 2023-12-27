15 Temmuz Köprüsü’nde korkunç olay! Koşarak aşağıya atladı
33 yaşındaki şahıs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden koşarak aşağıya atladı. Polisler tarafından cansız bedeni denizden çıkarılan şahsın evli ve 3 çocuğu olduğu öğrenildi. Ayrıca şahsın emniyette 24 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Olay, dün saat 12.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde köprüye koşarak giren bir kişi hiç beklemeden korkulukları aşarak aşağıya atladı.
SAHİL GÜVENLİK KÖPRÜNÜN ALTINA GELDİ
Metrelerce yükseklikten boğazın serin sularına düşen kişinin atladığını gören gemideki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede köprünün altına geldi.
24 SUÇ KAYDI ÇIKTI
Denizde arama yapan ekipleri, yüzeyde hareketsiz şekilde duran kişiyi bota alarak Beşiktaş Ortaköy iskelesine götürdü. Burada sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
AMBULANSLA HASTANE MORGUNA KALDIRILDI
Şahsın üst aramasında ise Tayfun Erten’e (33) ait kimlik çıktı. Evli ve 3 çocuğu olan Erten’in emniyette 24 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Erten’in cenazesi ambulansla hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı