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Haberler > Gündem > 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucuyla yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucuyla yakalandı
Uyuşturucu Ticareti, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Hapis Cezası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince üzerinde uyuşturucu maddelerle yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlamasıyla hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P., isimli şahsı yakaladı.

UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI

Gözaltına alınan şahsın yapılan üst aramasında 135 gram bonzai, 6 Gram sentetik cannobiond uyuşturucu hammaddesi, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 3 bin 810 TL değerinde uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri ve paralar muhafaza altına alındı.

15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs uyuşturucuyla yakalandı - 1. Resim

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şahıs İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Adıyaman Adliyesi’nde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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