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16,5 milyon TikTok içeriği kural ihlalinden kaldırıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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16,5 milyon TikTok içeriği kural ihlalinden kaldırıldı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, bu içeriklerin çok önemli kısmının henüz şikâyet edilmeden platformdan kaldırıldığını bildirdi.

Ayda bir milyarın üzerinde içeriğin paylaşıldığı TikTok’ta güvenliği sağlamak için çok yönlü strateji oluşturmak gerektiği ifade ediliyor. Bu süreci, hem kural ihlallerinin otomatik tespit edilmesini sağlayan yapay zekâ teknolojisi hem de 40 binden fazla kişiden oluşan ve manuel incelemede bulunan ekipleriyle yürüttüklerini anlatan TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölgesi Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, geçen yıl Türkiye’de yaklaşık 16,5 milyon içeriğin “topluluk kuralları”nı ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırıldığını söyledi. Bu içeriklerin çok önemli kısmının henüz şikayet edilmeden platformdan kaldırıldığını belirten Gelen “Türkiye’de kural ihlali yapılan içeriklerin yüzde 98,9’unu proaktif olarak kaldırdık. Bu, küresel ortalamanın üzerinde bir oran” ifadesini kullandı.

TikTok olarak platformda yasakladıkları belli başlı eylemlerin olduğunu belirten Gelen, bunların “TikTok’a yetkisiz yöntemlerle erişme, hassas, gizli, ticari veya kişisel bilgi edinme girişimleri ve platformun güvenliğini, bütünlüğünü veya güvenilirliğini kötüye kullanma” olarak sıralanabileceğini ifade etti. TikTok’u faaliyet gösterdikleri her pazarda olduğu gibi Türkiye’de de eğlence platformu olarak konumlandırdıklarına işaret eden Gelen, sözlerini şöyle sürdürdü: TikTok olarak hem globalde hem Türkiye’de ‘topluluk kuralları’na sıkı sıkıya bağlıyız. Gençlerin güvenliği önceliklerimiz arasında. 18 yaş altındaki kullanıcılarımıza 60 dakikalık günlük TikTok kullanım süresi sunuyoruz. Ayrıca 13-18 yaş gençlere ait TikTok hesaplarının ebeveyn kontrolünde olmasını sağlayan ‘Aile Eşlemesi’ özelliğimizi yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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