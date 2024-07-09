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1.748 kişiyi dolandırmışlardı! Büyük operasyonla yakalandılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İçişleri Bakanı, Dolandırıcılar, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli 19 ilde “nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen “Düğüm-1” operasyonlarında 1.748 kişiyi dolandıran 88 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli Hatay, Denizli, Adana, Siirt, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, İzmir, İstanbul, Muğla ve Manisa’da “Düğüm-1” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

1.748 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Operasyonlarda 1.748 kişiyi dolandıran 88 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart ve taşınabilir bellek ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

"DOLANDIRICILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki halkımızı çeşitli yöntemlerle dolandıranların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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