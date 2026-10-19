İstanbul Şişli’de konserde fenalaştıktan sonra hayatını kaybeden Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu’nun ölüm sebepleri belli oldu. İstanbul Valisi Davut Gül, gençlerin uyuşturucu kullandıklarını belirterek “Uyuşturucudan kaynaklı bir ölüm hadisesi, adli süreç sürüyor” dedi.

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İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Unreal x Jeton" konserine katılan 3 gençten Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından, inceleme başlatılmıştı.

ÖLÜM SEBEPLERİ BELLİ OLDU

Bir gencin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, İstanbul Valisi Davut Gül’den açıklama geldi. Vali Gül, iki gencin uyuşturucu nedeniyle hayatlarını kaybettiklerini duyurdu.

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“UYUŞTURUCULAR KULLANMIŞLAR”

Gül “Konsere giden 3 vatandaşımız farklı uyuşturucular kullanmışlar. Bunlar adli tıp raporunda tespit edildi.. Ölüm ve yaralı olduğu için adli süreç sürüyor" dedi.

Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu

NE OLMUŞTU?

İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Unreal x Jeton" konserine katılan Furkan Aksu, Mahmud Sami Ramazanoğlu ve T.M. saat 03.15 sıralarında fenalaştı.

2 gencin ölüm sebebi ortaya çıktı! "Unreal x Jeton" konserindeki esrarengiz olayın sırrı çözüldü

3 KİŞİDEN 2’Sİ ÖLDÜ

3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu hayatını kaybederken, T.M.'nin tedavisine ise yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

Yapılan incelemelerde 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Furkan Aksu ve Mahmud Sami Ramazanoğlu'nun cenazeleri Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Şişli Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIŞişli

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