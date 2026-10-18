İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Unreal x Jeton" konserinde fenalaşan 3 kişiden 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişinin hayati tehlikesi sürüyor. 5 bin kişinin katıldığı konsere ilişkin inceleme başlatılırken, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

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İstanbul Kongre Merkezi’nde dün düzenlenen "Unreal x Jeton" konserine ilişkin inceleme başlatıldı. Konsere katılan Furkan Aksu, T.M. ve M.S.R., saat 03.15 sıralarında fenalaştı.

3 KİŞİDEN İKİSİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 3 kişi Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Furkan Aksu hayatını kaybetti. Aksu'nun ardından durumu kritik olan M.S.R.'nin de hayatını kaybettiği bildirildi. T.M.'nin ise tedavisi sürüyor.

İstanbul'da 5 bin kişilik konserde esrarengiz olay! 3 kişiden 2'si öldü, birinin durumu ağır

UYUŞTURUCU İHTİMALİ İNCELENİYOR

Polis ve sağlık ekiplerinin incelemelerinde, 3 kişinin alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Furkan Aksu’nun kesin ölüm nedeninin, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

İstanbul'da 5 bin kişilik konserde esrarengiz olay! 3 kişiden 2'si öldü, birinin durumu ağır

5 BİN KİŞİ KATILMIŞ

Polisin yaptığı ilk incelemelerde, saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlenen konsere yalnızca 18 yaşından büyük kişilerin alındığı, etkinlik alanında alkol sunumu yapıldığı ve konsere yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı tespit edildi. Organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu öğrenilirken, ekiplerin incelemesi devam ediyor.

İstanbul'da 5 bin kişilik konserde esrarengiz olay! 3 kişiden 2'si öldü, birinin durumu ağır

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İstanbul Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIİstanbul

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