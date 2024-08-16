2 ilde 'Kuyu-18' operasyonu: Elebaşı dahil 12 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen 'Kuyu-18' operasyonlarında elebaşlığını Sadettin Pahsa'nın yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen bir operasyon daha başarıyla sonuçlandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 2 ilde gerçekleştirilen 'Kuyu-2' operasyonlarında elebaşlığını Sadettin Pahsa’nın yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli ise yakalandı.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim etmeye kararlıyız" diyen Bakan Yerlikaya, operasyona dair şu bilgileri paylaştı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Bursa ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, kendilerine haraç vermeyen iş insanlarını “darp-tehdit” ettikleri, işyerlerini kurşunladıkları, sözde mahkeme kurup, şahıslar arasındaki alacak verecek konularına dahil olarak haksız menfaat temin ettikleri ve yağma yoluyla insanların taşınmazlarını ele geçirdikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 12 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildi."