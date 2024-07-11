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Cihantimur’un 2 milyon $’lık kefalet teklifi reddedildi! Babası devreye girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cihantimur’un 2 milyon $’lık kefalet teklifi reddedildi! Babası devreye girdi
Trafikkazası, Abd, Dava, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da bir kişinin ölümüne yol açtıktan sonra annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan Timur Cihantimur'un yargı süreci devam ediyor. Mahkeme, Cihantimur’un kefaletle tutuksuz yargılanma başvurusunu reddetti, kaçma riski olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasına hükmetti....

Eyüpsultan’da 1 Mart’ta meydana gelen trafik kazasında Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine sebep olduktan sonra annesi Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan ve orada tutuklanan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ile annesinin Türkiye’ye iadesiyle ilgili dava, Boston Bölge Mahkemesi’nde devam ediyor. Mahkeme, Cihantimur’un kefaletle tutuksuz yargılanma başvurusunu reddetti, kaçma riski olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasına hükmetti. 

EV HAPSİ TALEP ETMİŞ

Cihantimur’un avukatları mahkemeye yaptığı başvuruda, müvekkilerinin Massachusetts’te yaşayan teyzesinin yanında ev hapsinde kalması, pasaportuna el konulması talebi de hâkim Donald L. Cabell tarafından reddedildi. Bunlara ek olarak sanığın babası Bülent Cihantimur’a ait Türkiye’deki 2 milyon dolarlık evin teminat olarak gösterilmesine ve  babanın mahkemeye gerekli nakit güvence olan 200 bin doları ya da daha fazlasını ödemeye hazır olduğuna dair imzalı bir belge de sunduğu belirtildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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