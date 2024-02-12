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    • 2024 EKPSS başvuruları başladı   

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    2024 EKPSS başvuruları başladı   
    Ösym, Kpss, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    ÖSYM, 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak 2024-EKPSS başvurularının başladığını açıkladı. Başvurular 29 Şubat'a kadar devam edecek.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (2024-EKPSS) başvuruların başladığını yazılı açıklamayla duyurdu.

    2024 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 28 Nisan 2024 tarihinde uygulanacak. Sınava başvurular, 12-29 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak.

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

    Öte yandan, sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-EKPSS Kılavuzu’nda yer alıyor.

    2024 EKPSS başvuruları başladı   

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ÖsymKpss
    Haberler > Gündem > 2024 EKPSS başvuruları başladı   
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