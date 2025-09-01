22 turistik tesis için kapatma kararı!

Muğla Valisi İdris Akbıyık, temmuz ayında il genelinde denetlenen 62 turistik tesisten 22’si için kapatma işlemi başlatıldığını açıkladı. Valilik 75. Yıl Salonu’nda düzenlenen "Medya Buluşması" toplantısında konuşan Akbıyık, Muğla’nın huzurlu ve güvenli bir kent olduğunu, bunun devamı için kolluk kuvvetlerinin 7 gün 24 saat görev yaptığını söyledi.

22 TURİSTİK TESİS İÇİN KAPATMA KARARI

Valilik koordinasyonunda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce turistik tesislerin denetimlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Akbıyık, temmuz ayında toplam 62 tesisin denetlendiğini, bunlardan 22’si için kapatma işlemi başlatıldığını kaydetti.

Jandarma ve emniyet ekiplerinin hanutçulukla mücadele kapsamında 16 işletmeye ve 1 kişiye idari para cezası uyguladığını, bir işletmeye de tutanak düzenlendiğini belirten Akbıyık, 18 yaşından küçükleri eğlence mekanlarına alan 5 işletmeye ceza verildiğini, 3 işletmenin de tutanakla ilgili kuruma bildirildiğini söyledi. Ruhsatsız veya yüksek sesle müzik yayını yapan 41 işletmeye idari para cezası uygulandığını, 56 işletme için tutanak düzenlendiğini, 5 işletmeye kapatma cezası verildiğini aktardı.

20 İŞLETMEYE PARA CEZASI

Hayasızca davranışlarda bulunulan bir işletmeye tutanak düzenlendiğini ve bir İngiliz vatandaşına da adli işlem yapıldığını ifade eden Vali Akbıyık, kaldırım işgali yaptığı tespit edilen 16 işletme ile kaçak veya sahte alkol kullanan 4 işletmeye idari para cezası kesildiğini, 1 masaj salonuna ceza uygulandığını ve 1 işletmeye tutanak düzenlendiğini dile getirdi.

Turizm güvenliği kapsamında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1130 tekne ve yatın denetlendiğini, 115’ine yasal işlem uygulandığını söyleyen Akbıyık, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerinin 44 otelde denetim yaptığını ve 25 düzensiz göçmenin yakalandığını belirtti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün gıda güvenliği kapsamında 1659, turizm güvenliği kapsamında 729 denetim gerçekleştirdiğini ve 25 işletmeye idari yaptırım uygulandığını aktaran Akbıyık, denetimlerin titizlikle devam edeceğini vurguladı.