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    • 24 saatte metrekareye 56 kg yağış! Muğla, şiddetli sağanağa teslim

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Muğla, Sağanak, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Meteorolojinin uyarılarının ardından Muğla'yı şiddetli sağanak vurdu. Menteşe ilçesinde 24 saatte metrekareye 56 kilogram yağış düştü, tarım arazileri sular altında kaldı.

    Muğla'da etkili olan şiddetli sağanak, taşkınlara neden oldu. Menteşe ilçesinde 24 saatte metrekareye 56 kilogram yağış düştü.

    İlçede etkili olan yağışlar nedeniyle Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

    24 saatte metrekareye 56 kg yağış! Muğla, şiddetli sağanağa teslim

    ÜÇ MAHALLEDE YOL ÇALIŞMASI

    Ekipler yağışlardan en çok etkilenen Kötekli, Karşıyaka ve Karamehmet mahalleleri ile yağmur nedeniyle bozulan yollarda düzenleme çalışmaları yaptı.

    24 saatte metrekareye 56 kg yağış! Muğla, şiddetli sağanağa teslim

    Belediye ekipleri gereken tedbirleri kısa sürede alarak vatandaşların mağdur olmasını önledi.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    MuğlaSağanak
    Haberler > Gündem > 24 saatte metrekareye 56 kg yağış! Muğla, şiddetli sağanağa teslim
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