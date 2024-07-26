25 gün mahsur kaldılar! Köyden çıkmak için ölümü göze aldılar...

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen heyelan yüzünden yollar ulaşıma kapandı, Havuzlu köyü sakinleri 25 gündür evlerinde mahsur... Durumu acil olan vatandaşlar ise köylerinden bellerine bağladıkları ip ve iş makineleri ile çıkarıldı.

Artvin'in Yusufeli İlçesine bağlı Havuzlu köyünde 2 Temmuz Salı günü heyelan oldu. Köy yolu ulaşıma kapanınca vatandaşlar da evlerinde mahsur kaldı. Heyelan sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi fakat risk devam ettiği için üst tarafa yeni bir yol yapılması kararlaştırıldı. Yol çalışmaları uzayında 25 hanesi bulunan köy sakinleri erzak ve ilaçları bittiği için zor durumda kaldı.

EKİPLER ZORLU MÜCADELE BAŞLATTI

Vatandaşların talebi üzerine ekipler, köyden çıkmak isteyenlerin bellerine bağladıkları ip sayesinde dik yamaca tırmandırıyor, daha sonra ise iş makinesi kovasına koyup heyelanlı bölgeden diğer tarafa geçmesine yardımcı oluyor.

Son olarak köyde yaşayan 14 yaşındaki Oğuzhan Cellat, ailesiyle birlikte ilçeye gitmek için patika yolu kullanmak zorunda kaldı. Dik yamaçta yürümekte zorlanan Oğuzhan'ın ailesi düşmemesi için beline ip bağlayarak, iş makinesi kovasına koyduklarını çocuğu diğer tarafa geçirdi. Daha sonra ailenin diğer bireyleri iş makinesi kovasına oturarak köyden ayrıldı.

"EŞİME İLAÇ ALMAK İÇİN KÖYDEN ÇIKTIK"

58 yıldır Havuzlu köyünde yaşadığını ifade eden Ali Paşa Çelik, “Böyle bir heyelan görmedik. Heyelan geldi, alttan yolu açamadılar. Üstten iş makineleriyle yeni yol yapmaya çalıştılar. Bu şekilde çalışmayla uzun bir süre alacağa benziyor. Yaşlı annem var, kanser hastası eşim var. Eşime ilaç almak için köyden çıktık. İple zor bir şekilde diğer tarafa geçirdik. Başka ulaşımımız yok. Bir an önce yolun yapılması insanların bu mağduriyetten kurtarılması lazım” dedi.

"HASTA OLAN KADERİ İLE BAŞ BALA KALACAK"

Köy sakinlerinden Sadık Çelik ise “Yaklaşık 25 gündür yolumuz kapalı. Erzakımız bitti. Kalp hastasıyım gidecek yolumuz da yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Köyde bir yangın olsa, hasta olsa kaderiyle baş başa kalacak. Çünkü ne ambulans nede itfaiye gelmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.