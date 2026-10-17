Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin'de yapımı tamamlanan 52 kilometrelik Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun 19 Ekim saat 00.01'de trafiğe açılacağını duyurdu. Yaz aylarında 2,5 saate ulaşan yolculuk süresini 18 dakikaya indirecek projeyle yılda 3 milyar 20 milyon lira tasarruf sağlanması hedefleniyor. Resmî açılış töreni ise ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu’nun Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi ile ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Uraloğlu, Mersin’in turizm, tarım, sanayi ve lojistik merkezleri arasındaki ulaşım altyapısını güçlendirecek projede yapım çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Bakan Uraloğlu, “Otoyolumuzu 18 Ekim’i 19 Ekim’e bağlayan gece saat 00.01 itibarıyla trafiğe açacağız.” ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu’nun trafiğe açılmasının sonrasında resmî açılış töreninin de yapılacağını söyleyerek, “Projemizin resmî açılışını ilerleyen tarihlerde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi’nin 41 kilometre otoyol ve 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğunda olduğunu ifade eden Uraloğlu, “Projemiz kapsamında 10 köprülü kavşak, 7 tünel ve 5 viyadük inşa ettik. Ayrıca 2 otoyol hizmet tesisi, 6 ücret toplama alanı, bir bakım işletme merkezi ve bir tünel işletme merkeziyle ulaşım altyapımızı güçlendirdik.” dedi.

2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor! Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu trafiğe açılıyor

“2,5 SAATLİK YOLCULUK 18 DAKİKAYA DÜŞECEK”

Çeşmeli-Kızkalesi Kesimi’nin özellikle yaz aylarında yoğunlaşan trafik yükünü önemli oranda azaltacağına dikkat çeken Uraloğlu, “Mevcut devlet yolundaki transit trafiğin önemli bir bölümünü otoyola aktaracağız. Böylece yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini 18 dakikaya düşüreceğiz.” dedi.

Projenin ekonomik ve çevresel kazanımlarından da söz eden Uraloğlu, “Zamandan yılda 2,68 milyar lira, akaryakıttan ise 340 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 20 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Karbon emisyonunu da yılda 17 bin ton azaltacağız.” açıklamasında bulundu.

2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor! Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu trafiğe açılıyor

MERSİN'İN TRAFİĞİNİ RAHATLATACAK

Uraloğlu, otoyolun Akdeniz Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden Mersin’in kıyı bölümlerindeki ulaşımı rahatlatacağını söyleyerek, “Mersin’in turizm bölgelerini mevcut otoyol ağına bağlayarak kesintisiz ve yüksek standartlı ulaşım sağlayacağız. D400 Antalya-Mersin ve D715 Konya-Mersin devlet yollarındaki transit trafiğin şehir merkezlerine girmeden otoyol ağına ulaşmasına imkân tanıyacağız.” diye konuştu.

Uraloğlu, otoyolun Çukurova Uluslararası Havalimanı’na erişimi de kolaylaştıracağını kaydederek projenin bölgedeki turizm, sanayi ve tarımsal üretimin gelişmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

2,5 saatlik yol 18 dakikaya düşüyor! Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu trafiğe açılıyor

"KALKINMA YOLU'NA ALTYAPI DESTEĞİ SAĞLAYACAK"

Projenin uluslararası ulaştırma koridorları bakımından da stratejik önem taşıdığını belirten Uraloğlu, “Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu, Mersin’in limanları, üretim merkezleri ve mevcut otoyol ağı arasındaki bağlantıları güçlendirerek Kalkınma Yolu’nun karayolu ayağına önemli bir altyapı desteği sağlayacak. Trafiğe açık Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun devamı niteliğindeki projemizle Mersin-Adana-Gaziantep-Şanlıurfa aksındaki kesintisiz otoyol bağlantısını da güçlendireceğiz.” dedi.

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| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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