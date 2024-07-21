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26 yaşındaki gencin feci ölümü! Durduk yere yaptı...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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26 yaşındaki gencin feci ölümü! Durduk yere yaptı...

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 26 yaşındaki genç, akli dengesi yerinde olmadığını öne sürülen kişi tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldü.

Kuruçeşme Mahallesi'nde meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla kahvehanede vakit geçiren 26 yaşındaki Ahmet Çokol, akli dengesi yerinde olmayan 21 yaşındaki V.Ö. tarafından sebepsiz yere sırtından bıçaklandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akli dengesi yerinde olmadığı öne dürülen şüpheli ise gözaltına alındı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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