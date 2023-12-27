28 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! BEDAŞ-AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama! Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Bağcılar, Ümraniye elektrikler ne zaman gelecek?

27 Aralık 2023 21:47 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 21:51

İstanbul AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi 28 Aralık! İstanbul’da bugün ve yarın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler, mahaller ve sokaklar son dakika olarak duyuruldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman düzelecek, elektrikler ne zaman gelecek açıkladı. Peki, 28 Aralık Perşembe günü Kağıthane elektrik kesintisi, Avcılar elektrik kesintisi ve Esenler elektrik kesintisi saat kaçta bitecek, arıza kaçta düzelecek? İşte İstanbul’daki elektrik kesintileri ve planlı kesintiler listesi!

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK

İstanbul’da 28 Aralık Perşembe günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe, mahalle ve sokaklar ile elektriklerin neden kesildiği, ne zaman geleceği hakkında son dakika bildirimleri BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından yapılmıştır:

AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah GÜVERCİN sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KARAKAŞ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ARALIK, CUMHURİYET, DUYGU, KADER, MAZİ, SELAM sk / OSMANGAZİ mah CUMHURİYET, ESEN, TERAZİ sk / İSTİKLAL mah 2613., 2620., 2630., 5.ŞİİR, 562., AHENK, ARMONİ, ATA, ATLAS, BÖĞÜRTLEN, CUMHURİYET, DEREN, ERDEM, EĞİTİM, GAMZE, GÖÇMEN, KAUÇUK, KUMRU, KÖKNAR, KİRAZLI, MERTER, MEŞRUTİYET, MÜFREDAT, MÜZİK, OKUL, PERÇEM, SANAT, SEVİNÇ, TEMEL, TILSIM, UDİ, ULUS, ZAFER, ZEYTİN, ÇİMEN, İNCİ ÇİÇEĞİ, ŞAİR, ŞEBNEM, ŞİİR sk / ŞEHİTLER mah KARADUT sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ABDİ İPEKÇİ, GECE SEFASI sk bölgelerinde 28/12/2023 14:00:00 - 28/12/2023 19:00:00 saatleri arasında Yatırım / SCADA/OSOS Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL ESENYURT ilce -SAADET DERE mah sk / TURGUT ÖZAL mah sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 309., 310., ANI, ARALIK, CAN, DENİZ, DOĞA, DUYGU, EKİM, GÜNEŞ, HATIRA, KADER, KASIM, MAZİ, MEHTAP, OCAK, SELAM, UZAY, YAKAMOZ, ÇAMLIBEL, ŞUBAT sk / OSMANGAZİ mah AYASOFYA, CUMHURİYET, ESEN sk / ŞEHİTLER mah BOSTAN sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3083. sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah NECİP FAZIL KISAKÜREK sk / OSMANGAZİ mah 2607. sk / İSTİKLAL mah CUMHURİYET, EĞİTİM, KAUÇUK, KIZILCIK, KÖKNAR, KİRAZLI, KİVİ, MEŞRUTİYET, MÜFREDAT, OKUL, ZEYTİN, ÇAYIR, ÇİMEN sk / ŞEHİTLER mah 2603., 2615., EĞİTİM, KAYIN, KİRAZLI, OKUL, TERSLALE, ZEYTİN, ÇINAR, İNCİ sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah KARAKAŞ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ARALIK, CUMHURİYET, DUYGU, KADER, MAZİ, SELAM sk / OSMANGAZİ mah CUMHURİYET, ESEN, TERAZİ sk / İSTİKLAL mah 2613., 2620., 2630., 5.ŞİİR, 562., AHENK, ARMONİ, ATA, ATLAS, BÖĞÜRTLEN, CUMHURİYET, DEREN, ERDEM, EĞİTİM, GAMZE, GÖÇMEN, KAUÇUK, KUMRU, KÖKNAR, KİRAZLI, MERTER, MEŞRUTİYET, MÜFREDAT, MÜZİK, OKUL, PERÇEM, SANAT, SEVİNÇ, TEMEL, TILSIM, UDİ, ULUS, ZAFER, ZEYTİN, ÇİMEN, İNCİ ÇİÇEĞİ, ŞAİR, ŞEBNEM, ŞİİR sk / ŞEHİTLER mah KARADUT sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah DERE YOLU, DOĞALGAZ, EVREN, HİLAL, RÜZGAR, ÖZEN sk / PINAR mah 1577. sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 115., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 8., ABDİ İPEKÇİ, DENİZ GEZMİŞ, DOĞAN ARASLI sk / ZAFER mah 115., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 2208., AHUDUDU, AKGÜVERCİN, ALACA, DALGIÇ, DOĞAN, DUT, FUNDALIK, HÜME, KENDİR, KIYI, PAPAĞAN, SAKA, SERÇE, TURNA, ŞAHİN sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce -PINAR mah sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah 309., 310., ANI, ARALIK, CAN, DENİZ, DOĞA, DUYGU, EKİM, GÜNEŞ, HATIRA, KADER, KASIM, MAZİ, MEHTAP, OCAK, SELAM, UZAY, YAKAMOZ, ÇAMLIBEL, ŞUBAT sk / OSMANGAZİ mah AYASOFYA, CUMHURİYET, ESEN sk / ŞEHİTLER mah BOSTAN sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÖNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ADATEPE, AKÇA, ETİ, ETİLER ÇIKMAZI, KASIM PAŞA, SADIK sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah KARDEŞLER, KÜLTÜR sk / MAREŞAL ÇAKMAK mah KARDEŞLER, KOCA YUSUF sk bölgelerinde 28/12/2023 09:00:00 - 28/12/2023 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

İstanbul Avrupa Yakası elektrik dağıtış şirketi BEDAŞ’tır. Aşağıda yer alan ilçelerde yaşayanlar elektrik kesintisi arıza sorgulama için ALO 186’yı arayarak bilgi alabilir veya BEDAŞ resmi internet sitesinden ya da haberimizde detaylarından elektrik arızalarını takip edebilirler.

28 Aralık Arnavutköy Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Arnavutköy elektrik kesintisi ne zaman bitecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 28 Aralık Perşembe Arnavutköy’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Avcılar Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrik verilecek sorgulamak için; 28 Aralık Perşembe günü Avcılar’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Bağcılar Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Bağcılar elektrik kesintisi ne kadar sürecek, kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 28 Aralık 2023 Perşembe günü Bağcılar’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Bahçelievler Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Bahçelievler elektrik kesintisi nedeni ne, saat kaçta elektrikler verilecek sorgulamak için; 28 Aralık Perşembe günü Bahçelievler’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Bakırköy Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Bakırköy elektrik kesintisi neden oldu arıza mı var, saat kaçta elektrikler gelir sorgulamak için; 28 Aralık Bakırköy’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Başakşehir Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Başakşehir elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 28 Aralık Başakşehir’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Bayrampaşa Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Bayrampaşa elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrik verilir sorgulamak için; 28 Aralık Bayrampaşa’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Beşiktaş Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Beşiktaş elektrik kesintisi ne zaman gelecek, kesinti kaçta bitecek sorgulamak için; 28 Aralık Beşiktaş’ta elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Beylikdüzü Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Beylikdüzü elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler saat kaçta gelecek sorgulamak için; 28 Aralık 2023 Beylikdüzü’nde elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Beyoğlu Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek, elektrikler kaçta gelecek sorgulamak için; 28 Aralık Beyoğlu’nda elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Büyükçekmece Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Büyükçekmece elektrik kesintisi ne zaman bitecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 28 Aralık Büyükçekmece’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Çatalca Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Çatalca elektrik kesintisi ne zaman gelecek, elektrikler saat kaçta gelecek sorgulamak için; 28 Aralık 2023 Çatalca’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Esenler Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Esenler elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrik verilecek sorgulamak için; 28 Aralık Esenler’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Esenyurt Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 28 Aralık Esenyurt’ta elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Eyüp Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Eyüp elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaça kadar sürecek sorgulamak için; 28 Aralık Perşembe Eyüp’te elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Fatih Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Fatih elektrik kesintisi ne zaman gelecek, elektrikler gelir sorgulamak için; 28 Aralık Perşembe günü Fatih’te elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Gaziosmanpaşa elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrik saat kaçta verilecek sorgulamak için; 28 Aralık günü Gaziosmanpaşa’da elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Güngören Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Güngören elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 28 Aralık Güngören’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Kağıthane Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Kağıthane elektrik kesintisi ne zaman gelecek, elektrik kesintisi saat kaçta bitecek sorgulamak için; 28 Aralık Kağıthane’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Küçükçekmece Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Küçükçekmece elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler verilir sorgulamak için; 28 Aralık 2023 Küçükçekmece’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Sarıyer Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Sarıyer elektrik kesintisi ne zaman gelecek, kaçta elektrikler gelecek sorgulamak için; 28 Aralık Sarıyer’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Silivri Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Silivri elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler verilmeye başlanacak sorgulamak için; 28 Aralık Perşembe günü Silivri’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Şişli Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Şişli elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektriklerin verilmeye başlanacağı saati ve arıza nedenini sorgulamak için; 28 Aralık Şişli’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Sultangazi Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Sultangazi elektrik kesintisi ne zaman gelecek, saat kaçta elektrikler gelecek ve kesinti nedenini sorgulamak için; 28 Aralık günü Sultangazi’de elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.

28 Aralık Zeytinburnu Elektrik Kesintisi ve Arıza Sorgulama

Zeytinburnu elektrik kesintisi ne zaman biter, saat kaçta elektrikler gelir sorgulamak için; 28 Aralık 2023 Perşembe günü Zeytinburnu’nda elektrik arıza sorgulama ve takip yapabileceğiniz BEDAŞ ALO 186 numarasını arayabilirsiniz.