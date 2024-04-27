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Kim tutar Aslan'ı! Son sözü İcardi söyledi...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kim tutar Aslan&#039;ı! Son sözü İcardi söyledi...

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A. Demir özellikle ilk yarıda net fırsatlar yakaladı. Aslan’ın Faslı yıldızı Hâkim Ziyech on sekiz üstünden şutuyla rakibin gardını düşürdü, hızını kesti. Kerem Demirbay usta işi vuruşuyla skoru perçinledi. Son sözü Mauro İcardi söyledi.

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de Fenerbahçe’nin geçtiğimiz hafta Sivas’ta iki puan bırakmasıyla beraber puan kaybı kredisini cebine koyan lider Galatasaray, kalan haftalarda kâğıt üstündeki en zorlu deplasmanı görünen Adana Demirspor karşılaşmasından 3-0’lık galibiyetle ayrıldı. Takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını yediye çıkaran sarı kırmızılı takım özellikle ilk yarıda yüksek temponun etkisiyle zor anlar yaşasa da kazanmayı bildi. 

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KALECİLER DEVLEŞTİ

İki takım tarafından ilk 45 dakikada çekilen 26 şut mücadeleyi Süper Lig’de bu sezon ilk yarıda en fazla şut çekilen maç konumuna getirirken, her iki kaleci de karşılaşmanın ilk yarısında kalesinde devleşti. Galatasaray 12. dakikada gole yaklaşsa da Kerem Demirbay’ın vuruşu Cimbom’un bu sezon direkten dönen 28. şutu oldu. 24’te Barış Alper soluna çekip yakın direğe vurdu ancak Adana Demirspor kalecisi Magomedaliev bu zor şutu çıkardı. 

Kim tutar Aslan'ı! Son sözü İcardi söyledi... - 2. Resim

BÜYÜK AVANTAJ

Zevkli karşılaşmada gol perdesi 53’te açıldı. Ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Ziyech kaleyi yokladı ve uzaktan attığı gollere bir yenisini daha ekledi: 1-0. Golden sonra rahatlayan Okan Buruk’un takımında Kerem Demirbay neredeyse ‘sıfır’ noktasından topu âdeta iğne deliğinden geçirdi: 2-0. Son bölümdeki nefis paslaşmalar sonunda Mauro İcardi gol perdesini indirdi. Galatasaray, derbi öncesi büyük bir avantaj yakaladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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