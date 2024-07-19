3. Dünya Savaşı kapıda! Rusya'dan ABD'ye karşı yeni hamle... CENTCOM Beyaz Saray'ı mektupla uyardı

Küresel çapta siber kaosun ardından 3. Dünya Savaşı ihtimali tüm dünyayı daha da gerdi. ABD istihbaratı, Rusya'nın İran destekli Husileri silahlandırabileceğini ortaya çıkardı.

Çok kutuplu güçler dengesinde dünya büyük bir savaşa doğru adım adım ilerliyor. Bir yanda ABD'nin başını çektiği batılı devletler, diğer yanda ise başta ekonomi olmak üzere Amerikan hegemonyasını kırmaya çalışan Rusya'nın başını çektiği devletler kozlarını paylaşıyor. ABD'nin Güney Kore'ye uçak gemisi göndermesi, Putin'in, Kuzey Kore ile askeri işbirliğine imza atması Soğuk Savaş dönemini aratmadı. Son olarak ABD istihbaratı, Rusya'nın İran destekli Husileri silahlandırabileceğini ortaya çıkardı.

CENTCOM BEYAZ SARAY'A BİLDİRDİ

Wall Street Journal'da ABD'li yetkililere dayandırılan habere göre, yeni istihbarat değerlendirmesi, ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Michael Erik Kurilla'nın Savunma Bakanı Lloyd Austin’e yazdığı mektup üzerine geldi.

Kurilla'nın mektupta ABD’nin bölgedeki askeri operasyonlarının Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarını caydırmakta "başarısız" olduğu ve daha geniş bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu tavsiye ettiği öne sürüldü.

Kurilla'nın, Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırıları caydırmak için Husilere karşı ekonomik, diplomatik ve potansiyel olarak daha güçlü askeri baskı uygulayarak "tüm hükümet" çabalarının hızlandırılması çağrısında bulunduğu aktarıldı.

RUSYA HUSİLERİ SİLAHLANDIRABİLİR

Bunun üzerine ABD istihbarat birimlerinin, Rusya'nın Yemen’deki Husilere gelişmiş gemisavar füzeleri sağlayabileceği üzerine değerlendirmelerde bulunduğu kaydedilirken, Rusya'nın bu olası hamlesine işaret eden istihbaratın niteliğinin ne olduğu açıklanmadı.

Haberde, Beyaz Saray’ın da, Moskova'nın, Gazze'deki Filistinlilerle dayanışma göstergesi olarak 8 aydır Kızıldeniz'deki gemilere saldıran İran destekli Husilere füze teslim etmesini engellemek için gizli bir girişim başlattığı iddia edildi.

PUTİN, BEYAZ SARAY'I UYARMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen ay Beyaz Saray'ı, Ukrayna politikası nedeniyle Moskova'nın ABD'nin düşmanlarına silah sağlayabileceği konusunda açıkça uyarmıştı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen uluslararası ekonomi forumunda gazetecilere konuşan Putin, "Tepki asimetrik olabilir ve bunu düşüneceğiz." demişti.